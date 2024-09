El entrenamiento con el que Alejandra Rubio se mantiene en forma embarazada de casi seis meses

Alejandra Rubio cuenta los meses para convertirse en madre. Junto a Carlo Costanzia, está esperando su primer hijo, un niño cuyo nacimiento está previsto para diciembre, por lo que Alejandra está ya de casi seis meses. Durante el embarazo, Alejandra se preocupa por su salud más que nunca y no deja de lado los buenos hábitos. Entre ellos, el ejercicio. La hija de Terelu Campos ha mostrado a sus seguidores su entrenamiento. Vestida con ropa deportiva y presumiendo de figura premamá, realiza todo tipo de ejercicios para mantenerse en forma. Eso sí, después de las vacaciones reconoce que no ha sido fácil retomar el deporte: "Me ha costado, pero estamos de vuelta", ha comentado.