Conoce al surfista ciego Aitor Francesena, primer invitado de Broncano en ‘La Revuelta’

David Broncano ha estrenado la nueva etapa de su programa, rebautizado como ´La Revuelta', en Televisión Española y existía mucha curiosidad entre el público en saber quién sería el primer invitado que pisaría el ya mítico escenario del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Coincidiendo con el final de los Juegos Paralímpicos, el elegido ha sido Aitor Francesena, un surfista ciego que es pentacampeón del mundo de surf adaptado. El deportista vasco, nacido en la localidad de Zarautz, perdió la visión total en julio de 2012. Pensó que nunca más volvería al mar a lomos de su tabla de surf, pero tres meses después, volvió a coger olas: "Me orientaba sintiendo las olas" y añadió que: "Empezó una nueva vida en negro".

Un glaucoma y un fatal accidente

Diagnosticado de glaucoma desde niño, a los 14 años perdió el ojo derecho por la complicación de una intervención; aunque no dejó de practicar surf pese a la pérdida de visión, dedicándose incluso a la formación de jóvenes surfistas. Posteriormente, en 2012, el impacto de una ola le provocó la pérdida del otro ojo: "Cuando estaba todo controlado en el ojo, tuve la mala suerte de caer una ola de arriba abajo y como tenía un trasplante de córnea, me reventé el ojo, que lo tenía abierto" El “Gallo”, como se conoce al surfista, apareció en el escenario con la pañoleta representativa de las fiestas de Zarautz y no paró de derrochar humor y muchas ganas de vivir.

Su faceta de profesor de surf

Apenas tres meses después de quedarse completamente ciego, “Gallo” ya estaba surcando olas sobre su tabla. Sus conocimientos del mar tras toda una vida surfeando facilitaron la transición: “Me di cuenta de que el mar me daba información. Si la ola venía de frente, estaba mirando al norte. Si me daba en el trasero, mirando al sur”. Poco después se proclamaría por primera vez campeón de España, título que revalidó durante varios años consecutivos, conquistando también en varias ocasiones la corona de campeón del mundo de surf adaptado. En la actualidad continúa impartiendo sus enseñanzas a jóvenes surfistas.