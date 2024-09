¿Se ha quitado Jennifer Lopez el tatuaje de Ben Affleck?

Jennifer Lopez podría haberse quitado el tatuaje que se hizo en señal de su amor por Ben Affleck. No hubo ni rastro de él en su última aparición en la alfombra roja del Festival de Toronto. La diva del Bronx lució un deslumbrante vestido metálico de Tamara Ralph que dejaba su costado al descubierto y en su piel no se apreciaba la inscripción que se hizo en la piel dedicada al que ha sido su marido durante los últimos dos años.

Meses después de su boda, celebrada en julio de 2022 en Las Vegas y un mes después en Georgia, Jennifer Lopez y Ben Affleck gritaban su amor a los cuatro vientos y se hacían un tatuaje en señal de su amor con motivo del Día de los Enamorados. La pareja quiso demostrar el 'compromiso' que les unía inscribiendo sus respectivos nombres e iniciales en su piel por San Valentín. La actriz y cantante eligió una flecha que atravesaba un símbolo de infinito compuesto por los nombres de Jennifer y Ben, mientras que el actor lucía unas flechas y las iniciales de la pareja en el lateral de su torso. Un tatuaje que parecía unirlos eternamente y que finalmente no ha sido así.

Apenas 20 días después de haber presentado la solicitud de divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles, JLO ya no luce el tatuaje, o al menos ha querido borrarlo de su piel. Aunque no está claro si se lo ha quitado de forma permanente o simplemente usó maquillaje para taparlo, la actriz de Cásate conmigo claramente no quería que se viese en medio de la gran crisis que vive la pareja con motivo de su divorcio.

A pesar de que ambos actores han trabajado juntos en la película Unstoppable -Lopez como protagonista y Affleck como productor del filme-, no coincidieron en el Festival de Toronto. El actor de Perdida no acudió para evitar un incómodo encuentro con su ex. En cambio sí asistió al estreno otro de los productores cinta, Matt Damon, gran amigo de Ben Affleck, que mantuvo una larga conversación con Jennifer Lopez en la fiesta posterior a la premiere. Al mejor amigo de Ben y a JLO se les vio conversar cogidos de la mano compartiendo confidencias durante más de 20 minutos. Damon es quizá una de las personas que mejor conoce a Affleck. Son amigos desde hace la infancia y juntos han fundado su propia productora, Artists Equity, responsable de esta última cinta. El marido de Luciana Barroso se mostró muy preocupado por la pareja cuando salió a la luz su ruptura matrimonial, de ahí que haya ejercido de confidente para ambos.