La promesa que grabó Ben Affleck en el anillo de Jennifer Lopez y que ya no se cumplirá

Cuando Ben Affleck le dijo "Cásate conmigo" a Jennifer Lopez, no solo le hizo una propuesta de matrimonio sino que también le hizo una promesa, que para que no se olvidara de ella el actor dejó escrita en el impresionante anillo de compromiso con el que pidió a la cantante que se convirtiera en su mujer. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido y tras dos años casados la pareja ha decidido tomar rumbos separados. Pero… ¿qué es lo que dejó escrito Affleck en el anillo?

Antes de hincar rodilla y sorprender a la artista pidiéndole que unieran sus vidas para siempre, el actor y director hizo grabar en la banda de platino del anillo un significativo mensaje que decía: "Not going anywhere / no voy a ir a ninguna parte". Unas palabras, que tal y como revelaría JLo, el protagonista de Batman también usaba para firmar sus correos electrónicos cuando retomaron su relación. "Él siempre decía: 'no te preocupes, no voy a ir a ningún lado'", explicaba la cantante sobre los inicios de su reconciliación en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

© jlo

El anillo, cuyo valor está estimado en más de 5 millones de euros, es un diamante verde de 8,5 quilates, de corte esmeralda engastada en un aro de platino, y con dos diamantes blancos de cada lado que fue creado por expreso deseo de Affleck por Ilan Portugali , Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner.

"La petición no fue nada elegante, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado… solo una noche de sábado tranquila en casa y dos personas prometiéndose estar siempre el uno con el otro", relataba la propia Jennifer Lopez. "El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, seguro, siempre lo será" añadía la artista sin imaginar en aquel momento el triste final de su cuento de hadas.

Este es el cuarto matrimonio fallido de Jennifer y el segundo de Ben y dado cómo ha terminado la historia y la falta de un acuerdo prenupcial, es probable que el anillo de compromiso de Jennifer pase a formar parte de su impresionante colección de cinco anillos de compromiso, valorada en más de 17 millones de euros.

Después de todo, todavía tiene la piedra rosa que Ben le regaló hace 20 años, así como los anillos de sus exmaridos Marc Anthony, Cris Judd y Ojani Noa. Y tiene su anillo de compromiso de Alex Rodríguez, con quien nunca se casó. Pero su pieza más cara sigue siendo el anillo de diamantes azules de Anthony, valorado en 5,8 millones de euros.