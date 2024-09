Los Mohedano y los Flores, una piña en la procesión de la Virgen de Regla

Un año más, como es tradición, la familia Mohedano se ha reunido en la localidad gaditana de Chipiona, cuna de Rocío Jurado, para celebrar las fiestas de su Virgen de Regla. Tras la muerte de la artista, un gran número de miembros de la familia no han querido perderse la procesión de la Virgen por las calles de la localidad, y que todos los años pasa por la puerta de la que era la casa de "la más grande". Desde el mítico balcón se ha podido ver a los hermanos de la cantante, Amador y Gloria Mohedano, así como a los nietos Rocío y David Flores, hijos de Rocío Carrasco. En esta última ocasión, ni Gloria Camila, hija de la chipionera, ni el exmarido de la artista, el torero José Ortega Cano se han dejado ver por el balcón de Chipiona, desde donde siempre disfrutan del evento con gran emoción y devoción.

Las fiestas de Chipiona han sido la ocasión especial en la que los hermanos Flores, Rocío y David se han dejado ver juntos. La hija de Antonio David Flores, acompañada además de su pareja, Manuel Bedmar. Los tres residen en Málaga con su padre, totalmente alejados del foco mediático. Durante este fin de semana, han sido fotografiados paseando por la localidad, disfrutando de sus calles, locales y rincones. La hija de Rocío Carrasco incluso habló ante las cámaras por primera vez desde hace meses. "Todo perfecto", contestaba la nieta de Rocío Jurado muy sonriente al preguntarle los periodistas cómo se encontraba.

Grandes ausencias

A la vista está, año tras año, que los hermanos de la intérprete de Como una ola, Amador y Gloria no quieren faltar en una fecha tan señalada para la localidad gaditana en general y para su familia, en particular. Gloria, que estuvo acompañada de su marido, José María, no puedo contar en esta ocasión, con la presencia de su sobrina Gloria Camila, que con su padre, José Ortega Cano fueron los grandes ausentes en este septiembre de 2024.