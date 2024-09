La emoción de Ana Rosa Quintana en la boda de su sobrino Kike y su novia Cristina

Este sábado, la familia de Ana Rosa Quintana está de celebración. Kike, el sobrino de la periodista madrileña, ha contraído matrimonio en el Ayuntamiento de Alcobendas. Una celebración acogedora y familiar con la que el colaborador televisivo ha sellado su amor con Cristina, con la que comparte una discreta relación. “Que esta nueva vida que iniciáis juntos se mantenga llena de amor, felicidad y comprensión. Que los sueños de ambos sean una realidad cada día”, ha expresado Rocío García Alcántara, alcaldesa de la localidad, además de buena amiga del novio, encargada de oficiar la ceremonia.

© rocioga

© rocioga

La pareja ha querido celebrar este gran día en la más estricta intimidad, tan solo rodeados de los familiares y amigos más cercanos. Entre ellos, Ana Rosa Quintana, su querida tía, y Xelo Montesinos, CEO y fundadora de Unicorn Content, la productora presidida por la presentadora de Usera. Además, contaron con un testigo de lo más peculiar, su fiel perrito que, incluso, se ha vestido de gala con un gracioso esmoquin.

© rocioga

Cristina, de la que apenas se conocen datos porque no tiene redes sociales, ha elegido un vestido clásico y elegante para dar el ‘sí, quiero’. Un diseño Bardot con doble textura que cuenta con la zona del escote cubierta de encaje y una falda con larga cola. Un look que ha complementado con un ramo de flores amarillo y blanco y unos pendientes de brillantes. En clave beauty la flamante novia ha apostado por un recogido romántico con algunos mechones sueltos para darle un toque informal y un maquillaje natural.

© xelito

“Siempre hay un poquito de nervios, sobre todo porque la novia llegaba tarde. Ha sido muy bonito. Me he sentido el novio más afortunado del mundo, no hay ninguna mujer como ella”, ha confesado un emocionado Kike una vez convertido en un hombre casado. “Cuando he visto a Kike vestido de novio, no he sentido ninguna duda porque es el amor de mi vida”, ha subrayado Cristina.



© Laura Peris

“Siempre lloro, es el primer sobrino que se casa. Estoy contentísima porque se lo merece. Se merece ser feliz”, ha añadido una orgullosa Ana Rosa Quintana, ataviada con un cuerpo negro de tirante espagueti que ha combinado con una camisa transparente a tono con mangas decoradas con motivos llamativos y puños blancos a contraste, estilismo que ha completado con un clutch trenzado en dorado, varias gargantillas y pendientes de aro. Tras la ceremonia, todos ellos van a celebrar en una fiesta, que, con toda seguridad, se prolongará hasta bien entrada la noche.

© Laura Peris

Así es Kike Quintana Lamelas

Kike es el hijo de Enrique Quintana Hortal, el único hermano de Ana Rosa, que es siete años mayor que ella y al que está muy unida. “Hemos sido una familia que lo hemos pasado muy bien, que hemos viajado, vivido, hablado mucho en casa. Hemos mantenido a lo largo del tiempo esa unión familiar. Nos decimos muchas veces que nos queremos, hay que expresarlo. Para mí es muy importante la familia”, confesó la popular maestra de ceremonias de TardeAR en una entrevista con el programa Territorio Comanche de TeleMadrid.

© Laura Peris

Kike, que al igual que su tía es forofo del Atlético de Madrid, también es muy hogareño. Mantiene una relación especialmente estrecha con su primo Álvaro, el hijo nacido del matrimonio de Ana Rosa Quintana y el periodista Alfonso Rojo. Ambos tienen la misma edad y suelen hacer todo tipo de planes juntos. Kike y la presentadora también están vinculados profesionalmente. Han trabajado juntos en Cuarzo Producciones, la antigua productora de la periodista, y, en septiembre de 2023, el joven debutó como colaborador y guionista en el magazine de actualidad y entretenimiento vespertino TardeAr.