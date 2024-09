La mujer de Michael Schumacher se enfrenta con un jefe de equipo de F1 para defender a su hijo

Corinna Schumacher no solo se ocupa de cuidar de su marido, Michael Schumacher, después del accidente de esquí que sufrió en Los Alpes en 2013, sino también de defender a su hijo en los circuitos de Fórmula 1. Un escándalo ha salpicado el Gran Premio de Italia en Monza cuando James Vowles, jefe del equipo Williams, ofreció unas declaraciones que molestaron notablemente a la familia de Michael Schumacher.

© Getty Images Corinna Schumacher en el Gran premio de Monza, Italia, en 2024

A Vowles se le preguntó por qué Mick Schumacher, el hijo del siete veces campeón del mundo de F1, no fue el elegido para sustituir a Logan Sargeant, quien había sido apartado del equipo después de múltiples incidentes durante la temporada. En lugar del piloto alemán, Williams eligió al argentino Franco Colapinto. La respuesta del jefe de la escudería Williams dejó entrever que Mick tiene talento, pero no es lo que él buscaba. "Mick ha mejorado mucho desde su tiempo en Haas, eso es innegable. Es un piloto competente y ha hecho un trabajo increíble en los simuladores de Alpine, Mercedes y McLaren. Sin embargo, al evaluar nuestras opciones, consideramos que tanto Mick como Sargeant caen en la categoría de 'buenos, pero no especiales'. Y eso es algo que debemos reconocer con honestidad", comentó Vowles.

© Getty Images Corinna y Michael Schumacher

Estas declaraciones levantaron ampollas entre los Schumacher, especialmente entre Ralf Schumacher, hermano de Michael, y Corinna, la esposa de la leyenda de la Fórmula 1. La madre del joven piloto Mick Schumacher no dudó en enfrentarse a Vowles fuera del paddock en Monza, mostrándose muy dolida por estas palabras que considera que dañan notablemente la reputación de su hijo. Según varios medios, Corinna mostró su enfado por sus declaraciones, y Vowles matizó ligeramente sus palabras y aclaró que cuando dijo que Mick no era "especial" se quiso referir a que no lo veía al nivel de pilotos que han sido leyendas como Ayrton Senna. Pero es que además otro de los detalles que despertó la ira de Corinna fue que Vowles comparara a Mick Schumacher con Logan Sargeant, un piloto que no superó las expectativas del equipo y fue despedido.

© Getty Images Ralf Schumacher y su sobrino Mick Schumacher en el GP de Países Bajos en 2024

Ralf Schumacher calificó la decisión del equipo inglés como absurda. "Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa júnior de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido. Creo que el riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick“, señaló el hermano menor de Michael Schumacher, que compitió en muchos grandes premios de Fórmula 1 entre los años 1997 y 2007.