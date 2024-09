Raquel Meroño comparte con ¡HOLA! sus dos recetas preferidas (y muy originales)

MasterChef supuso un antes y un después en su vida profesional. "Se me ocurrió montar The Kitchen, que es el espacio al que vienen a cocinar las celebrities, concursantes y chefs del talent culinario y donde grabamos recetas para la app del programa", cuenta la actriz y empresaria, a la vez que reconoce ver a su familia "atónita" con su cambio como cocinera.

"Con la falta de mi padre, el recuerdo de cualquier comida en familia significa mucho para mí"

-¿Desde cuándo eres 'cocinitas'?

-Desde que pasé por MasterChef Celebrity 5 mi mundo gastronómico cambió radicalmente. Me enamoré de la cocina y comencé a cocinar en casa para la familia y los amigos y, en redes, para los seguidores que mostraron interés en mis recetas.

-¿Cuáles dirías que son tus especialidades?

-Las carrilleras y la parmigiana de berenjenas.

-¿Por qué has elegido entonces estas dos recetas?

-El cremoso de queso fue la primera receta que grabé en The Kitchen. Me costó sacar adelante el proyecto y cuando la grabé sentí que había alcanzado otra meta en mi vida. Los tacos de sandía, porque soy fan absoluta de la comida mexicana y la sandía en verano es mi pasión. Tengo recuerdos de mi padre cortándola con sus grandes manos y ahora resulta que es la fruta estrella de las ensaladas...

-¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia asociado a la cocina?

-Ver a mi madre cocinar. Me daba paz y aún me pasa. La veo manipular los alimentos y me relaja muchísimo.

-¿Y el más memorable en torno a una mesa?

-Somos una familia muy unida y ahora, con la falta de mi padre, el recuerdo de cualquier comida todos juntos, por muy sencilla que fuera, significa mucho para mí.

Sus favoritos

Un pecado dulce: El chocolate en todas sus versiones.

Mejor plan gastro: Vermut y tapas en Amós, de Jesús Sánchez.

Restaurante favorito: Disfrutar, de Oriol Castro, que ha sido elegido el mejor del mundo.

Dos recetas sanas: Vitello Tonnato vegetal (con remolacha) y cualquier crema de verduras con pipas de calabaza y copos de cayena.

Comida favorita del día: La primera del día, ya sea desayuno o comida, si estoy haciendo ayuno intermitente.

Tacos con pico de gallo de sandía y guacamole

© Juan y Mariana Nazábal "Me encantan estos tacos porque soy fan absoluta de la comida mexicana y la sandía es mi pasión"

Tiempo de preparación: 25 minutos

Ingredientes (para 4 personas):

8 tortillas de trigo

Para el pico de gallo:

½ sandía

1 pimiento amarillo

1 pimiento verde

½ cebolla morada

2 cucharadas de hojas de cilantro

2 cucharadas de zumo de lima

sal al gusto

Para el guacamole:

2 aguacates maduros

1 tomate

1 cebolla

cilantro al gusto

½ lima υ sal

chile (opcional).

Para decorar:

jalapeño en rodajas al gusto υ kikos de maíz

Elaboración

Parte la sandía en dados pequeños y reserva en un bol. Trocea los pimientos amarillo y verde y la cebolla morada y agrega al recipiente. Añade el cilantro bien picado y el zumo de media lima. Sala y remueve. Reserva. Para el guacamole, pela los aguacates y quítales el hueso. Pica la cebolla en dados pequeños. Lava, seca y trocea el tomate y las hojas de cilantro. En un mortero, pon los aguacates y aplástalos manualmente. Añade la cebolla, el tomate, el cilantro y, si te apetece un extra de picante, el chile. Mézclalo todo bien. Agrega a continuación el zumo de lima y la sal y vuelve a mezclar. En cada tortilla, añade una cama de guacamole e incorpora el pico de gallo de sandía. Como toppings, utiliza jalapeño en rodajas y algunos kikos de maíz. Emplata en raciones de dos tortillas por persona y añade un chorrito de lima justo antes de servir.

Cremoso de queso fresco con setas aliñadas

© Juan y Mariana Nazábal "El cremoso de queso fue la primera receta que grabé en The Kitchen. Me costó sacarla adelante y sentí que había alcanzado otra meta"

Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes (para 1 persona):

230 g de setas variadas (boletus, rebozuelos...)

4 cucharadas de queso fresco batido

1 yema de huevo

mostaza (al gusto)

salsa de soja (al gusto)

½ lima exprimida

6 gotas de aceite de sésamo

pimienta negra (al gusto)

sal υ 1 cucharada de crema de cacahuete

tabasco (al gusto)

aceite de oliva virgen extra

4 hojas de menta fresca

Elaboración

Para empezar, lava las setas -puedes elegir una variedad de las que más te gusten-, sécalas y córtalas en trocitos muy pequeños. Ponlas en un bol y añade salsa de soja, tabasco y mostaza al gusto. Remueve bien, ve probando para poder ir corrigiendo la intensidad del aliño y reserva. En otro bol, pon cuatro cucharadas de queso fresco batido, un chorrito de lima, unas gotitas de aceite de sésamo, pimienta, sal y crema de cacahuete. Remueve con una cuchara hasta que todo esté bien mezclado. Por último, separa la yema de un huevo y emplata en el siguiente orden: primero, el cremoso de queso, y a continuación, la yema, las setas, unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y unas hojitas de menta, que le darán un toque muy especial. A la hora de comer, se recomienda coger un poco de cada ingrediente del plato (cremoso, yema y setas) y mezclar los sabores en la boca.