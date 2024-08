Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva arropan a la familia Goyanes en el último adiós a Caritina

La muerte de Caritina Goyanes ha causado gran consternación en su familia y amigos. Dos días después de su fallecimiento, infinidad de muestras de cariño y apoyo siguen llegando a la familia que vive sus días más tristes. Carla Goyanes le rendía un conmovedor homenaje a la mejor hermana que ha podido tener y le hacía una promesa eterna a la empresaria, a la que ha definido como "divertida, generosa y disfrutona". Después de vivir 24 horas muy difíciles en Marbella en el tanatorio de San Pedro de Alcántara y en la misa en la capilla de Guadalmina, la familia Goyanes se ha trasladado a Madrid para continuar el velatorio en el tanatorio de La Paz de Tres Cantos.

© GTRES Francisco Rivera

Cari Lapique, acompañada de su hija Carla Goyanes, y Antonio Matos, el viudo de Caritina, llegaba esta mañana a la capilla ardiente para recibir a los amigos y familiares que no pudieron dar el último adiós a Caritina en Marbella. Madre e hija, vestidas de riguroso luto, tras unas gafas de sol y el marido de la fallecida con traje, hacían su entrada en el tanatorio para afrontar otra durísima jornada, en la que podrán sentir el afecto y cariño de las muchas personas que querían a Caritina. A las dos de la tarde tendrá lugar una misa por su eterno descanso, seguida del entierro, que se celebrará en la más estricta intimidad. Caritina será enterrada junto a las cenizas de su padre, Carlos Goyanes, -fallecido el 7 de agosto-, en el panteón de la familia Lapique en el cementerio de San Isidro.

Momentos antes de la misa se ha visto llegar a los hijos de Caritina, Pedro y MiniCari, de 14 y 11 años, que han llegado a las puertas del velatorio acompañados de su padre, Antonio Matos, y no han dejado de recibir abrazos en estos momentos de profundo dolor.

© GTRES Emiliano Suárez

Uno de los primeros en llegar al tanatorio madrileño ha sido Francisco Rivera. El diestro mantiene muy buena amistad con la familia y en más de una ocasión se dijo que los Goyanes-Lapique eran una especie de segunda familia para el torero, que a su vez mantuvo un noviazgo con Carla Goyanes en 2004. Un romance que apenas duró unos meses, pero que acaparó muchos titulares. El torero no quiso perder la ocasión de acercarse para dar el pésame a Cari Lapique y a Carla Goyanes después del mazazo que ha supuesto la muerte de Caritina a consecuencia de un paro cardiaco, solo 19 días después de perder a Carlos Goyanes en circunstancias similares. Incluso con las maletas hemos visto llegar a Francisco Rivera al tanatorio de La Paz. Con semblante serio y vestido de oscuro, el hermano de Cayetano Rivera hacía su entrada en el velatorio sin pararse a hacer declaraciones.

© GTRES Alejandra de Rojas

Emiliano Suárez tampoco tardaba en mostrar sus condolencias. El hijo del propietario de Joyerías Suárez llegaba vestido de negro, y a continuación lo hacía Myriam Lapique, que no se ha separado de su hermana Cari en estos duros momentos. Con ella estaba en Mallorca recuperándose de la pérdida de su marido, Carlos Goyanes, cuando supieron el fallecimiento de Caritina. No le ha soltado del brazo en estos días tan difíciles y tampoco lo hará cuando todo termine y regrese a su domicilio madrileño de Puerta de Hierro, después de perder no solo a su marido, sino también a su hija, quien vivía en el mismo edificio.

© Europa Press Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva

© GTRES Tamara Falco e Íñigo Onieva

Alejandra de Rojas, muy unida a la familia, llegaba visiblemente afectada acompañada de Carlos Marina, poco antes que Isabel Preysler, que lo hacía en compañía de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que ya regresaron de sus vacaciones en el paraíso de Seychelles y Maldivas. Isabel Preysler se encontraba en Miami con sus hijos y sus nietos cuando se produjo la muerte de Carlos Goyanes, y tras enterarse del fallecimiento de Caritina viajó de inmediato a Madrid para abrazar a su amiga Cari Lapique. Están muy unidas desde hace décadas, Isabel estuvo presente en las dos bodas de sus hijas Carla y Caritina, y el año pasado Cari Lapique celebró el sí, quiero de Tamara e Íñigo en el palacio de El Rincón.

© Sergio R Moreno Nuria González

© GTRES Jose María García con su hijo Luis García Fraile y su nuera Ariadne Artiles

Otra de sus grandes amigas Nuria González, que se trasladó a Marbella nada más enterarse de la noticia, así como José María García, tampoco ha faltado al último adiós que se le rendirá en Madrid. Para el periodista se trata de una trágica pérdida, ya que Caritina era para él un miembro la familia debido a la gran amistad que tenía desde hace décadas con Carlos Goyanes, al que consideraba su hermano, y además es padrino de bautizo de Carla. García acudió al tanatorio acompañado de su hijo Luis García Fraile y su nuera, Ariadne Artiles.

© GTRES Elena Cue con su hija Alejandra

© GTRES Javier Martínez de Irujo © GTRES El Padre Ángel

Elena Cué llegó acompañada de su hija Alejandra Cortina, que ya ha cumplido 18 años, así como marido de Inés Domecq, a quién vimos acompañar a la familia en Marbella. El padre Ángel asistió también a la capilla ardiente y se emocionó al recordar a Caritina. José María García, amigo en común, le presentó a la familia Goyanes y desde entonces forjaron una gran amistad. Caritina le hacía llegar comida desde su catering para ayudar a los más necesitados. "Ayudaba mucho a Mensajeros de la paz. Mandaba alimentos a los desayunos de las personas sin hogar. Era una mujer encantadora. Esa sonrisa, esa bondad". En estos últimos días la familia Goyanes ha podido sentir muy de cerca todo el cariño y apoyo de sus seres queridos.