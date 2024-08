Tori Spelling desvela el motivo por el que se dejó de hablar con Brian Austin Green durante 18 años

Tori Spelling, la que fuera una de las protagonistas de la exitosa serie Beverly Hills, 90210, más conocida en nuestro país en la década de los 90 como Sensación de Vivir, ha declarado en una reciente entrevista que se sintió como si se hubiera "divorciado" cuando perdió contacto con Brian Austin Green. La actriz, de 51 años, protagonizó junto a Brian, de 51, uno de los hits televisivos de 1990, y ya en aquel momento la actriz predijo que perderían el contacto en cuanto terminara la serie en el año 2000. Ahora en el podcast Oldish que conduce el actor, explicó que: "Recuerdo nuestra última conversación y lo último que nos dijimos antes de esos 18 años. Estaba llorando. Recuerdo que lloraba porque íbamos a perder el contacto porque estábamos muy unidos. Era casi como pasar por un divorcio o algo así".

© Getty Images The Beverly Hills, 90210

Brian, por su parte explicó que intentó mantener una "conexión" entre ellos durante el tiempo que siguió al final de la serie, pero cuando volvieron a verse, ella se había casado con Dean McDermott, con quien tuvo a Liam, de 17 años, Stella, de 16, Hattie, de 12, Finn, de 11, y Beau, de siete, pero se separó de él en 2024- y él estaba con su ahora ex mujer Megan Fox. Dijo: "Lo que recuerdo es ir a casa de Vincent Young, tu novio de entonces y nuestro ex compañero de reparto, para verte varios días después del rodaje e intentar mantener la relación.

© Getty Images Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green, Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth y Ian Ziering

Pero nunca recibí eso de ti. Y luego recuerdo estar en la fiesta de lanzamiento del DVD de 90210 y tú estabas casada con Dean y yo estaba con Megan, cuando todavía estábamos saliendo - ustedes llegaron y no me saludaron ni una vez. Los extrañé y luego te fuiste. Yo pensé: 'Ella simplemente no quiere ser mi amiga'. Realmente me sentí así. Traté de visitarte y te llamaba. Cuando eso no fue correspondido me di por vencido. No sabía qué estaba pasando en tu vida".

"Nunca dejé de pensar en Brian"

Tori explicó que ella "se alejó" de su ex coestrella porque él no aprobaba su relación con Vincent, pero insistió en que "nunca dejó de pensar en Brian en los años que perdieron el contacto". Indicó: "Me alejé de ti porque no eras un fan de mi relación con Vincent. Tenías una buena relación de trabajo con Vincent pero no creo que sintieras que nuestra relación personal fuera algo correcto para mí. Mi proceso fue diferente y me alejaba de aquellos que realmente luchaban por mí. Nunca dejé de pensar en ti y nunca dejé de querer acercarme y reconectar contigo".