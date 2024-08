Juan Ortega podría haber rehecho su vida meses después de dejar a su novia plantada en el altar

Al igual que ha ocurrido con el hijo del ganadero Fermín Bohórquez y Mercedes Domecq, que ha cancelado su boda a escasos días de la celebración, el torero Juan Ortega se convirtió en otro novio a la fuga que suspendió su enlace en Jerez de la Frontera, Cádiz, a escasos minutos de su celebración el pasado 2 de diciembre. Ocho meses después del revuelo suscitado después de dejar a su novia plantada en el altar, el diestro podría haber rehecho su vida sentimental. En Mediaset indican que el torero podría estar de nuevo enamorado.

© GTRES

Desde el programa Fiesta se especula con que el torero, de 33 años, podría tener pareja "desde hace dos o tres meses". Ella proviene de "muy buena familia" y está vinculada no solo con el mundo del campo y el toro, sino también con el ámbito empresarial taurino . "Tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas", asegura la periodista Monika Vergara.

Al margen de las especulaciones, Juan Ortega ha estado alejado del foco mediático y centrado en sus compromisos taurinos. El diestro sevillano se sentó en enero con Carlos Herrera para responder a todas las preguntas sobre el revuelo mediático que supuso dejar su novia plantada en el altar y los motivos que le llevaron a hacer esto. Nuevamente pidió disculpas a su prometida y a su familia y quiso destacar que muchas cosas de las que se habían dicho no eran ciertas. "La única verdad de lo que pasó es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho que teníamos una relación muy buena en muchos aspectos, pero yo arrastraba una serie de dudas que no supe resolver", aclaró. "Al final en esta vida, en la sociedad en la que vivimos, la sociedad está acostumbrada a casarse y a separarse, pero a suspender una boda unos días antes, no. Entiendo el follón que se ha formado, pero no me imaginaba que iba a levantar tanto revuelo", señaló. Ortega asumió su responsabilidad y desmintió que en su decisión hubieran intervenido otras personas.

© Gtresonline

Esta noticia coincide con el revuelo que se ha formado tras la cancelación de la boda de Borja Bohórquez Domecq, hijo del ganadero Fermín Bohórquez y Mercedes Domecq, con Carmen Pacheco. Una semana antes de la celebración, el novio ha decidido no casarse cuando todo estaba listo para darse el sí, quiero en la iglesia de San Mateo el próximo 31 de agosto y celebrarlo en la Hacienda La Peñuela, propiedad de la familia del novio.