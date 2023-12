Seis días después de anular su enlace matrimonial Lo último que se sabe (y lo que no) del torero Juan Ortega desde que canceló su boda Al parecer, el diestro se muestra muy arrepentido de cómo ha gestionado todo y su intención sería retomar tarde o temprano su noviazgo

Han pasado seis días desde que Juan Ortega decidiera 'in extremis' anular su boda en Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras continúan las interrogantes sobre los motivos que llevaron al torero sevillano a cancelar su enlace matrimonial. El protagonista no se ha pronunciado públicamente por ahora tras lo sucedido, pero no sería nada descartable que emitiera un comunicado en cualquier momento dado el revuelo generado.

De hecho, como resulta bastante lógico, al parecer el diestro de 33 años se encuentra completamente desbordado ya que nunca imaginó el impacto mediático que esto podía tener. Lo último que ha trascendido es que Juan estaría muy arrepentido de cómo ha gestionado todo, según informa El Español de fuentes de su entorno, por lo que su idea más inmediata es tratar cuanto antes de reparar el daño causado.

En este sentido, no vale ya solo con el hecho de correr por entero con los gastos de la 'no boda', de lo cual se habría encargado ya, sino que su intención sería retomar tarde o temprano su relación de pareja. Es decir, que sigue enamorado y no contempla otro objetivo que una posible reconquista. De esta forma, mientras sigue capeando el temporal desde una de sus residencias en su ciudad natal, está por ver cuáles son sus próximos movimientos.

La disyuntiva del torero, por lo tanto, tendría que ver con su propia fe ya que dar el 'sí, quiero' es un hecho trascendental para una persona -como él- de profundas convicciones religiosas. El periodista Juan del Val, que estuvo en la larga lista de invitados a la cita que se celebró en la localidad andaluza, contaba precisamente esta semana que les dijeron que el novio "tenía dudas y no quería terminar de dar ese paso", explicó en laSexta.

El marido de Nuria Roca reconocía a su vez que la situación fue "verdaderamente sorprendente y muy de guion cinematográfico", ya que los asistentes -se calcula que unos 500- estaban reunidos a la puerta de la iglesia esperando la llegada de los flamantes novios. En ese instante, ninguno de ellos pudo dar crédito a lo que estaba ocurriendo ya que parecía sacado de una película.

Al mismo tiempo, en el horizonte profesional más cercano de Juan Ortega estaría el reaparecer en las plazas el próximo febrero, según el calendario taurino previsto. Aunque la noticia que ahora le pone en el punto de mira afecta de lleno a su vida personal, cabe recordar que fue designado como torero revelación en 2020 y, desde entonces, ha compartido cartel con otras grandes figuras sobre los ruedos.