El mundo de la moda despide a Eduardo Sayas, mentor de grandes tops como Jon Kortajarena, Andrés Velencoso y Oriol Cacho

Los grandes nombres del mundo de la moda no siempre son los rostros más fotografiados ni los que ocupan habitualmente los titulares. Son también aquellos que trabajan en la sombra para encumbrar a los mitos, como Eduardo Sayas, fallecido a los 54 años en Barcelona. Con una misa funeral diseñada a la medida de la grandeza de su figura, el sector fashion nacional e internacional dice adiós a un modelo, empresario y, sobre todo, visionario. A su despedida, que el mismo dejó organizada, en la basílica de Santa María del Mar de la capital catalana han acudido aquellos que tanto le deben y que tanto le han querido, como el trío de ases de la moda masculina formado Jon Kortajarena, Andres Velencoso y Oriol Elcacho.

© @jonkortajarena

Ha sido Kortajerena el que ha compartido la foto en la que aparece con sus dos compañeros, abrazados para despedir al hombre que encumbró sus carreras. Todos impecables de estricto negro, como el propio Sayas había dejado meticulosamente indicado. El luto en la ceremonia, en la que Velencoso ha pronunciado unas emotivas palabras, solo lo rompían las flores, todas blancas para rendir tributo a un verdadero icono.

Se le reconoce como una gran visionario porque supo antes que nadie que las pasarelas también estaban hechas para los hombres y fue el mentor de toda una generación tops entre los que se encuentra el triunvirato español que hoy le da el último adiós y con los que mantenía una estrecha relación amistad que trascendía lo profesional. Otros de sus representados, y la mayoría también amigos, eran Mark Vanderloo, Baptiste Giabiconi, Noah Mills, Mathias Lauridsen y Jordan Barret.

"Siempre estarás con nosotros, Edu", escribió desolado Velencoso en el obituario compartido por la cuenta oficial de su agencia. "Querido Edu…como olvidar, como no agradecerte todo…siempre con estarás con nosotros, descansa en paz", le dedicó conmocionado Elcacho. Su mujer, Davinia Pelegri -a la que, por cierto, conoció gracias a Sayas, tal y como contó a El País- expresó su tristeza por la pérdida con estas sinceras palabras: "Descansa en paz Edu. Siempre estarás con nosotros. Un abrazo a toda la familia". También grandes modelos como Ariadne Artiles, o Mar Flores se sumaron a las condolencias.

Sayas comenzó su carrera profesional como modelo, pero pronto decidió cruzar la línea para convertirse en agente. Desde ese lado, pudo impulsar alguna de sus grandes ideas como apostar por sacar al área masculina de ese eterno segundo plano en el que se movía a principios de los 2000, cuando en el olimpo de la moda parecía estar copado por las icónicas top models de los 90. Mientras trabajaba en algunas de las agencias más importantes de París, Barcelona y Madrid, se dio cuenta de que junto al nombre de Claudia Schiffer o Naomi Campbell podía convivir perfectamente el de Mark Vanderloo porque el firmamento de la moda es inmenso y también diverso.

Sabía reconocer el talento y, por eso, pronto voló en solitario. En 2013 fundó su propia agencia, Sight Management Studio, una de las más influyentes a escala internacional. Forma parte del conglomerado empresarial Sight Group que incluye también Lighthouse Production, agencia de producción audiovisual y representación de profesionales y artistas del sector, y Clear Management, agencia de modelos boutique.