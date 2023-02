Mark Vanderloo, acompañado de su hijo modelo, coincide con su ex, Esther Cañadas, en la fiesta de Bulgari El top holandés y la modelo española se casaron en 1999, pero un año y medio después se separaron

Esther Cañadas y Mark Vanderloos se conocieron en 1997, dos años antes de su romántica boda en la Toscana. Tras pronunciar el 'sí, quiero' la pareja parecía haber hecho realidad uno de sus mayores deseos. Ambos se mostraban felices y enamorados. La top comentaba: "Le he pedido a Dios lo que todas las novias le piden: que sea para siempre…Hay que pedirle que el matrimonio dure hasta que la muerte nos separe". El modelo, por su parte, decía que había encontrado a la mujer de su vida: "Esther es fantástica. Reúne todo lo que busco en una mujer. Y no sólo en una mujer, sino en una persona, en un ser humano en general. Es guapa inteligente, fuerte…". Sin embargo, un año y medio después de su boda se separaron.

Pese a ello, siempre han mantenido una excelente relación. "Es una persona con un gran corazón abierto a todo el mundo. Ésa es una de las grandes cualidades humanas -tiene otras muchas- que recordaré siempre de ella", dijo el modelo holandés en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2001. Esther, sin dudarlo, añadió que quería a Mark en su vida por era "una persona maravillosa".

Y anoche, con motivo del 75º aniversario de Bulgari 'Serpenti', volvieron a coincidir y dejaron claro que, por muchos años que hayan pasado, siguen siendo muy buenos amigos. Así lo confirmó Mark durante la fiesta, que tuvo lugar en el Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid. "Me llamó ayer y me dijo: 'Escuché que ibas'. Y le dije: 'Sí, voy con mi hijo'. Sí, es perfecto, no pasa nada entre nosotros. Todo bien", dijo el top en declaraciones a Europa Press.

Mark Vanderloo, de 54 años, no puede estar más orgulloso de su hijo, Mark Vanderloo Jr., que acaba de cumplir 19 años. El joven también es modelo y tiene previsto desfilar en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Estoy encantado, trabajo mucho con mi padre y estoy encantado", declaró la nueva promesa de las pasarelas a Diego Reinares. "Estoy yendo por el buen camino, estoy disfrutando mucho de esta profesión", añadió. Mark Vanderloo Jr. reveló que admira muchísimo a su padre y el mítico modelo manifestó que "empezar siempre es difícil", pero que su hijo es "un chico tan grande, tan guapo y tan bonito... que solo puede seguir hacia delante".