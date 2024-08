Austin Butler y Kaia Gerber, la magia del tres: celebran su tercer verano juntos y los 33 años del actor

El pasado 17 de agosto, Austin Butler, el Elvis más carismático de Hollywood, cumplió 33 años. Para celebrarlo, nada mejor que una escapada a Nueva York, la ciudad que nunca duerme, junto a su novia, Kaia Gerber, la famosa hija de Cindy Crawford y Rande Gerber y una de las modelos mejor valoradas del momento. La pareja disfruta de su tercer verano de amor. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó su relación, la hicieron oficial el Día de los Enamorados de 2022. Por ese entonces, acudieron juntos la Gala del MET… y saltaron chispas. A pesar de la diferencia de edad —el actor es diez años mayor que su novia—, se han hecho inseparables y sus posados sobre las alfombras rojas más prestigiosas del mundo se esperan y aplauden.

© GTRES Nueva York fue testigo de la complicidad entre Austin Butler y Kaia Gerber, donde celebraron el 33 cumpleaños del actor. Aunque quisieron pasar desapercibidos con sus 'looks' deportivos, no lo lograron.

Para su paseo neoyorquino, quisieron pasar desapercibidos, y optaron por looks muy deportivos y desenfadados. Sin embargo, la fama les precede y no pudieron evitar ser reconocidos y captados. Cabe recordar que Kaia Gerber comenzó su relación con Austin Butler poco después de romper su noviazgo con Jacob Elordi, el actor de Euphoria. Por su parte, Austin Butler —quien, además del biopic sobre Elvis Presley, trabajó junto a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood— vivió una historia de amor de nueve años con Vanessa Hud­gens, con quien rompió en 2020.

© CONTACTO Sobre estas líneas, durante el Festival de Cannes de 2022. © GETTY IMAGES Sobre estas líneas, en abril de 2023, derrochando química en otra de sus escasas apariciones públicas juntos