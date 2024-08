Danielle Fishel, protagonista de 'Yo y el mundo', revela que padece cáncer de mama

Danielle Fishel, que saltó a la popularidad tras interpretar a Topanga en la inolvidable serie Yo y el mundo, acaba de anunciar que padece cáncer de mama a sus 43 años. Actualmente, la actriz está totalmente volcada en su podcast Pod Meets World, que presenta junto a sus compañeros de la serie Rider Strong (Shawn Hunter) y Will Friedle (Eric Matthews). Fishel ha aprovechado esta plataforma para compartir con sus cientos de seguidores esta noticia.

© daniellefishel

"Recientemente me diagnosticaron DCIS con alto grado de microinvasión, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama", ha explicado la actriz que, además, ha aclarado que sus amigos y compañeros que presentan junto a ella el podcast, fueron los primeros en enterarse. "Es muy, muy, muy temprano. Técnicamente es etapa cero", tranquilizaba a sus oyentes, "Voy a estar bien. Me van a operar para removerlo". Además, ha asegurado que estará en un "tratamiento de seguimiento" y que ha tenido que tomar "muchas decisiones en los últimos días", de las que ha destacado el reunirse con un oncólogo y con un terapeuta de radiación para planificar bien la medicación.

© daniellefishel

Michelle ha confesado que quería compartir con sus fans esta noticia para animarlos a hacerse mamografías de manera regular. Sus compañeros no han dudado en apoyarla tras compartir su testimonio. Rider alentaba a las mujeres a "hacerse una revisión", mientras que Will explicaba que también estos exámenes eran buenos para los hombres, alegando que "los de próstata y las colonoscopias no hay que posponerlos".

Su familia, su apoyo incondicional

© jensenkarp

Durante este proceso, la protagonista de The Dish va a estar acompañada por su marido, el guionista y productor de Drop The Mic, Jensen Karp. En el episodio confirmó que él, su hermano y su padre fueron las tres primeras personas en enterarse de su situación. El matrimonio se dio el 'sí, quiero' en noviembre de 2018 después de comprometerse en marzo de ese mismo año: "Me he casado con mi alma gemela", declaró el novio, agradeciendo a Danielle "por darme esta sonrisa". El matrimonio tiene dos hijos: Adler, el mayor, nació en 2019, un año después del enlace, y Keaton nació tres años después que su hermano.