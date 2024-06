La actriz Trina McGee ('Yo y el mundo') está embarazada a los 54 años

Se considera muy afortunada y bendecida. La actriz Trina McGee, conocida por su papel en la serie Yo y el mundo, ha compartido su felicidad al contar que está de nuevo embarazada a sus 54 años. "A la tierna edad de 54 años estoy de nuevo embarazada. Por favor desead que nazca sano en vuestras oraciones. Gracias" escribe en sus perfiles sociales, donde ha mostrado algunas capturas de sus vacaciones en Belice. Asegura la intérprete que se va a tomar un respiro del mundo virtual y agradece, por adelantado, los buenos deseos que le envían sus seguidores. La artista está unida al actor, director y productor Marcello Thedford, con quien mantiene una relación desde hace 16 años.

McGee tiene ya tres hijos, Ramia, de 31 años, y Langston, de 29, nacidos de su matrimonio con Courtland Davis y Ezra, de 25 años, fruto de una relación anterior. En 1996 Trina conoció a Marcello en el rodaje de la película Daylight, pero no empezaron a salir hasta 2008. La artista siempre comentó que su deseo era tener más hijos con Thedford y explicó que estuvieron intentando ser padres durante un tiempo.

"Siento pura alegría. No prestaré atención a nada negativo que alguien pueda decir al respecto. Estoy feliz. He sido bendecida. Y lo único que me preocupa es tener este bebé, es mi único propósito. Este es mi único trabajo", dijo en declaraciones a Entertainment Tonight sobre el bebé que espera con el actor. Sobre las críticas que pueda recibir en este sentido, añadió que esta es una "decisión personal, pero que hay que ser realista". "Hay que ser realista acerca de la esperanza de vida, planear el futuro. Entender que cuando tienes un bebé a esta edad tienes ya mucha sabiduría y eso es lo bonito de la situación".

La intérprete fue un rostro habitual en títulos de televisión que triunfaron en los años 90 como Cosas de Casa, Martin y The Sinbad Show. En Yo y el mundo interpretó a Angela Moore, personaje en el que estaba interesado Shawn Hunter (interpretado por Rider Strong) entre los años 1997 y 2000. La sitcom, que estuvo en antena cinco temporadas, contaba en clave de humor la historia de unos adolescentes, Cory y Topanga (Ben Savage y Danielle Fishel), que se enfrentaban a las primeras dificultades que se les presentaban en la vida. Trina ha revelado que, mientras rodaba esta ficción, en la que su personaje era adolescente, ella estaba embarazada.