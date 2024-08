La prueba de que Dakota Johnson y Chris Martin siguen juntos a pesar de los rumores de ruptura

Dakota Johnson vuelve a lucir su anillo de compromiso tras los rumores de ruptura con Chris Martin. La actriz de Madame Web salió a divertirse con un grupo de amigos en Malibú, California, y pese a que era una salida informal lucía en su dedo anular la joya que le regaló el líder de Coldplay para pedirle matrimonio -un anillo de esmeralda y diamantes, valorado en 500.000 euros-. El hecho de que haya vuelto a lucir este anillo parece una prueba irrefutable de que la actriz, de 34 años, y el músico, de 47, siguen juntos. El mismo día en que se tomaron las fotos, un representante de la estrella de Cincuenta sombras de Grey confirmó a la revista People que la pareja está "felizmente unida".

© GTRES

La hija de Melanie Griffith y el exmarido de Gwyneth Paltrow comenzaron a salir en 2017, pero atravesaron una crisis en el pasado. En el mes de junio una fuente cercana a la pareja reveló que habían tenido "altibajos" en su relación, pero que definitivamente estaban juntos de nuevo, y añadió que estaban "fuertes" y habían salido reforzados. La última vez que vimos a Martin y Johnson fue a principios de verano cuando la actriz acudió al Festival de Glastonbury para apoyar al cantante de Fix You y su banda Coldplay. Cierto es que la pareja siempre ha sido muy celosa de su vida privada y son contadas las fotos que existen de ellos juntos en los siete años que dura su relación.

© GTRES

La primera vez que vimos a Dakota luciendo una esmeralda en su dedo anular fue en diciembre de 2020. Sin embargo, no se confirmó su compromiso hasta marzo de 2024. "Se comprometieron hace años, pero no tenían prisa por casarse", confesó a People una fuente cercana a la pareja. A lo largo de su relación, Dakota no solo se ha ganado el amor del artista, sino también el de Gwyneth Paltrow, exesposa del cantante, y de sus dos hijos, Apple y Moses, con quien mantienen una excelente relación. Es habitual verles compartir vacaciones y planes juntos y la protagonista de Shakespeare enamorado solo tiene buenas palabras hacia Dakota Johnson. "La amo tanto. Es una persona adorable y maravillosa", dijo de la novia de su exmarido.

© GTRES

Este verano mientras el cantante continua con su gira mundial hasta el mes de noviembre, la hija de Don Johnson continúa con sus compromisos y aprovechó para viajar a Málaga para visitar a Antonio Banderas, al que quiere como un padre, y disfrutar de un lugar que le trae tan buenos recuerdos de los 20 años que duró la relación de Melanie Griffith, con el artista malagueño.