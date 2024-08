Carlos Alcaraz protagoniza un momento viral en su regreso a la cancha de tenis tras sus vacaciones en Mallorca

Carlos Alcaraz ha protagonizado una imagen nunca vista antes de él debida a la desesperación. Después de retomar este viernes el partido que tuvo que suspenderse el jueves por la lluvia, el tenista murciano cayó eliminado en la ronda final del ATP Masters 1.000 de Cincinnati — torneo oficial de tenis que se disputa anualmente en el suburbio de Mason en Cincinnati, Estados Unidos — ante el francés Gael Monfils con unos resultados de 4-6, 6-7 y 6-4. Fue en ese momento, durante el tercer set, cuando perdió los nervios y destrozó su raqueta a golpes.

Alcaraz vivió un momento inaudito en él. Tras no poder con el veterano tenista galo de 37 años, número 42 del mundo, sacó toda su rabia y preso de su frustración, pegó su raqueta contra el suelo, hasta en cuatro ocasiones, siendo esta su primera rotura desde que es tenista profesional, ya que quedó completamente destrozada. Tras esta fatídica final, podría disputar el US Open, del 26 de agosto al 8 de septiembre en Nueva York; y las ATP Finals, del 10 al 17 de noviembre en la ciudad italiana de Turín.

Tras este instante, la estrella del tenis dio una rueda de prensa en la que explicó cómo se estaba sintiendo: "Sinceramente se ha sido muy complicado para mí. Siento que ha sido el peor partido que he jugado en mi carrera. No he podido jugar. Vengo de buenos entrenamientos aquí en este torneo en los días previos, golpeando bien la bola y con buen movimiento en pista. No sé por qué me he sentido de esta manera. No he sido capaz de ser mejor, así que este partido era imposible de ganar, y eso es todo. Quiero olvidarme de este partido, no he podido controlarme".

El verano de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz está viviendo un verano lleno de emociones y a sus 21 años sigue conquistando hitos, ya que es el tenista más joven de la historia en obtener el Channel Slam, es decir, ganar el Roland Garros y Wimbledon el mismo año. . Cabe recordar que el pasado 14 de julio, el tenista murciano se alzó con la victoria de Wimbledon haciendo historia al lograr su segundo torneo consecutivo. Una final contra el serbio Novak Djokovic que el joven tenista dominó desde el minuto uno y en la que recibió el trofeo de manos de Kate Middleton, que es patrona del All England Club, y, además, una apasionada del tenis.

Posteriormente, el joven de 21 años emocionó a toda España luchando por el oro de los Juegos Olímpicos con todas sus fuerzas ante un Djokovic que finalmente le superó en la final, aunque el juego de Alcaraz dejó claro por qué es una de las grandes promesas de este deporte. Tras finalizar las Olimpiadas, el murciano, que además compitió en dobles con Rafa Nadal, se tomó unas merecidas vacaciones después de recoger su plata en París.

Para desconectar, escogió Mallorca, uno de sus destinos favoritos. Unos días de relajación y en los que desconectó de la rutina deportiva y de los entrenamientos con un grupo de amigos, entre quienes se encuentran su hermano Álvaro y Fran Rubio, fisioterapeuta de su equipo. Con ellos navegó en un barco por aguas del Mediterráneo, antes de visitar uno de los restaurantes más conocidos de la isla, el restaurante Rocamar Port Andratx. Además fue captado practicando surf de pala, dándose un chapuzón y disfrutando de los rayos de sol.

