Carlos Alcaraz se relaja en Mallorca tras recoger la medalla de plata en los Juegos Olímpicos

Carlos Alcaraz emocionó a toda España en los Juegos Olímpicos. El tenista luchó por el oro con todas sus fuerzas ante un Djokovic que finalmente le superó en la final, aunque el juego de Alcaraz ha dejado claro por qué es una de las grandes promesas de este deporte. El murciano, que además compitió en dobles con Rafa Nadal, se ha tomado unas merecidas vacaciones después de recoger su plata en París.

© rocamarportandratx

El destino elegido es Mallorca, uno de los preferidos del verano para miles de rostros conocidos de todo el mundo, que disfrutan de sus calas y sus aguas transparentes. El deportista murciano ha viajado junto a un grupo de amigos, entre quienes se encuentran su hermano Álvaro y Fran Rubio, fisioterapeuta de su equipo. Con ellos ha navegado en un barco por aguas del Mediterráneo, relajándose antes de visitar uno de los restaurantes más conocidos de la isla.

© carlitosalcarazz

El grupo paró en el Puerto de Andratx para degustar la gastronomía mallorquina. El tenista comió un arroz caldoso con langosta en el restaurante Rocamar Port Andratx, como comentó el propietario Pep Calafell Vera. Aseguró que el deportista quedó encantado con el lugar y el entorno y les dijo que que el arroz estaba espectacular y que la suya era “la mejor terraza con aire fresco del mar”. Antes de regresar al barco se fotografió con el equipo del restaurante y los curiosos que se acercaron, como detalla Última hora.

© rubenova

Alcaraz se hizo además estos días fotos con el deportista Rubén Nova, que practica para bádminton y ciclismo con una bicicleta adaptada a su discapacidad. En julio de 2020 Nova sufrió un accidente de tráfico en la carretera Ma-10 a la altura de Banyalbufar, que le provocó una grave lesión en la médula. Empezó entonces a competir en parabádminton, deporte en el que destaca.

Un año de victorias

El tenista murciano se relaja así después de una temporada impecable. Ha ganado dos de los grandes torneos del circuito, Wimbledon y Roland Garros, y se ha llevado una medalla de plata en sus primeros juegos olímpicos. No pudo en esta ocasión vencer a Djokovic, a quien sí superó en la hierba del All England Club apenas unas semanas antes de viajar a París. En la capital francesa no podía evitar romper a llorar tras quedarse a un paso de coger el oro, aunque aseguró que tenía "la cabeza muy alta" tras conquistar un increíble segundo puesto en su primera incursión en unos Juegos. “Algún día vas a ganar la medalla de oro", le dijo Djokovic tal y como contó el deportista murciano.

© GTRES

Carlos Alcaraz sigue a sus 21 años conquistando hitos. Es el tenista más joven de la historia en obtener el Channel Slam, es decir, ganar el Roland Garros y Wimbledon el mismo año. Se convirtió además en el tercer jugador de la historia en ganar cuatro grandes a los 21 años, un club en el que están nombres como Björn Borg y Mats Wilander. Ni Roger Federer, ni Rafael Nadal ni Novak Djokovic habían logrado semejante logro a su edad.

© GTRES

La próxima vez que Carlos coja una raqueta será quizá en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa hasta el 19 de agosto en Estados Unidos. También podría disputar el US Open, del 26 de agosto al 8 de septiembre en Nueva York; y las ATP Finals, del 10 al 17 de noviembre en la ciudad italiana de Turín.