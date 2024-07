¡Momentazo! El baile de Carlos Alcaraz y Barbora Krejcikova en la cena de campeones de Wimbledon

Tras su inolvidable victoria en Wimbledon al imponerse a Novak Djokovic, y después de recibir el trofeo de la princesa de Gales, a Carlos Alcaraz le quedaba una larga velada de fiesta por delante. El tenista se vistió de esmoquin para celebrarlo en la cena de campeones que tuvo lugar en el Raffles London at The OWO Hotel y allí protagonizó un auténtico momentazo. Carlos se animó a rescatar una tradición que antiguamente era prácticamente imprescindible, pero que ha ido cayendo en desuso: el baile de los dos ganadores del campeonato en sus versiones masculina y femenina. Actualmente, es decisión de los jugadores si deciden llevarlo a la práctica, y Carlos no lo dudó: tomó de la mano a Barbora Krejčíková y juntos deleitaron a los asistentes con unos improvisados pasos de baile a ritmo de Dance the Night, de Dua Lipa. Lo cierto es que no lo hicieron nada mal, aunque la propia Barbora bromeó sobre sus habilidades sobre la pista: "Gracias por el baile, Carlos Alcaraz, pero creo que mejor nos limitamos a jugar al tenis". ¡No te pierdas el vídeo!