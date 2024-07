Las mejores imágenes de la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon

8 16

Un sueño hecho realidad

Trabajo duro, constancia y mucha ilusión son tan solo algunas de las claves del éxito de Carlos Alcaraz, que sigue en una nube tras esta nueva victoria. “Es un sueño para mí ganar este trofeo. Yo todavía no me considero un campeón, pero intento seguir construyendo mi camino”. Por supuesto, también se ha acordado de todos los seres queridos que le acompañan y alientan en esta aventura. “Mi equipo y mi familia, todos los que me apoyan. Estoy fuera de casa y lejos de la familia, pero sigo aprendiendo de todos vosotros”.