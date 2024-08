El hijo de Frank Cuesta se posiciona a favor del aventurero en la batalla que mantienen sus padres

Hace tan solo unas semanas, Frank Cuesta explicaba que casi pierde su santuario de animales, Santuario Libertad, por los problemas que mantiene con su exmujer Yuyee. “Cuando compré el santuario se puso a nombre de mi exmujer al no poder ponerse a mi nombre y el acuerdo era que cuando fuera el momento se pondría al nombre de mis hijos”. Al parecer, Yuyee no había cumplido con su parte del trato, y, finalmente el aventurero le tendrá que pagar 225 mil euros en cuatro cuotas para recuperar el terreno. “No es algo que yo quiera, ni creo que sea justo, pero al final lo pagaré. Se ha aprovechado de la situación, de que no puedo perder este santuario”.

Ahora, ha sido el hijo mayor de la expareja, Zape, quién se ha pronunciado sobre este delicado tema. El joven, de 20 años, no ha dudado en posicionarse a favor de su padre. “No es un santo, eso lo sabemos todos, pero no hay nada que haya hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto. Está traicionando a la persona que más le ha ayudado en la vida”, ha confesado haciendo referencia a la batalla legal que el presentador lidió cuando Yuyee entró en prisión en 2012 acusada de tráfico de drogas. Yuyee fue puesta en libertad a finales de 2020.

En esta conversación con el youtuber Javi Oliviera, Zape también ha asegurado que tanto él como su hermano han querido intervenir para calmar la situación. Una operación que no tuvo éxito. “He intentado hablar con ella, pero sobre todo mi hermano porque yo estoy enfadado. La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. La relación con ella es complicada desde hace mucho tiempo, pero no pensaba que iba a hacer algo así”.

Además, al igual que Frank, Zape opina que todas estas desavenencias están relacionadas con la actual pareja y las amistades de su madre. “Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que dice tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos mal, estábamos mi padre y yo y ellos huyeron”. Zape, que actualmente vive en España porque juega en un equipo de fútbol de La Rioja, espera que todo se solucione lo antes posible y que el protagonista de Frank de la Jungla recupere su proyecto de vida. “Es un lugar muy bonito. El sueño de mi padre es el de todos nosotros, si él está bien, estamos todos contentos”.

La versión de Yuyee

Yuyee, por su parte, ha querido defenderse de todas las críticas que ha recibido en las últimas semanas. “Cuando quise poner la propiedad a nombre de mis hijos, Frank me dijo que no estaban listos. Insistió en que siguiera a mi nombre. Entonces acordamos mantener la propiedad a mi nombre, pero con un contrato de alquiler para que me sintiera más segura”, ha declarado en El Mundo. En esta misma entrevista, la actriz ha mandado un mensaje a sus hijos. “Quiero disculparme por haberos involucrado en problemas de adultos. Intenté con todas mis fuerzas manteneros al margen”.

Así es la familia de Frank Cuesta

Frank Cuesta es padre de cuatro hijos nacidos de su relación con Yuyee Alissa. Zape; Zorro, que ha batallado con diversos problemas cardiacos; Zen, la única chica de la familia; y Pepsi, que fue adoptado por la expareja. El animalista sufrió un duro golpe con la muerte posnatal del hermano gemelo de Zape, Zipi.