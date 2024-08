Frank Cuesta asegura que se ha visto obligado a pagar 225 mil euros a su ex, Yuyee, para recuperar su santuario animal en Tailandia

Frank Cuesta está teniendo que hacer frente a un momento personal de lo más delicado. El aventurero, de 52 años, ha estado a punto de perder el santuario animal que fundó en Tailandia, Santuario Libertad, por los problemas que mantiene con su exesposa, Yuyee. “Cuando compré el santuario se puso a nombre de mi exmujer al no poder ponerse a mi nombre y el acuerdo era que cuando fuera el momento se pondría al nombre de mis hijos”, ha comenzado explicando el presentador, visiblemente afectado y triste por toda esta situación.

© yuyeeyuyee

Sin embargo, parece que Yuyee no ha cumplido con su parte del pacto. El aventurero asegura que la actriz y cantante se ha negado a ceder la propiedad pidiendo un alquiler mensual de 3500 euros. Tras lanzar varias ofertas, el protagonista de Frank de la jungla ha podido llegar a un acuerdo con su ex: pagarle 225 mil euros en cuatro cuotas. Cada vez que Frank haga esta transferencia, una parte del terreno se pondrá a nombre de Zorro, uno de sus hijos. “No es algo que yo quiera, ni creo que sea justo, pero al final lo pagaré. Se ha aprovechado de la situación, de que no puedo perder este santuario”.

© yuyeeyuyee

Según el aventurero, todas estas desavenencias están relacionadas con la actual pareja de su ex. “Teníamos una relación bastante buena. Para mí todo esto comienza cuando ella empieza una nueva relación y empiezan las dudas y los resquemores”. Una actitud que también habría alejado a Yuyee de sus hijos. “Quieren a su madre, pero están bastante decepcionados con todo esto porque iba estar a su nombre desde el principio. Para mí, moralmente, lo ha perdido todo”.

© cuestafrank

Para Frank el santuario es algo más que una inversión económica. Supone el esfuerzo de toda una vida, el lugar donde ha plasmado todos sus sueños y valores. “Se me ha dado un ultimátum. Perder este santuario sería una conmoción y un desastre ecológico. Una conmoción para mí y para muchos animales que habría que cazarlos, meterlos en cajas y llevarlos a centros de rescate. He construido este santuario con mis propias manos y es un trabajo no a nivel físico, sino moral”.

Así es la familia de Frank Cuesta

Frank Cuesta es padre de cuatro hijos nacidos de su relación con Yuyee Alissa. Zape, que se perfila como una joven promesa del fútbol en Tailandia; Zorro, que ha batallado con diversos problemas cardiacos; Zen, la única chica del clan; y Pepsi, que fue adoptado por la pareja en 2013. El animalista, que siempre ha estado volcado en la crianza de los niños, sufrió mucho con la muerte posnatal del hermano gemelo de Zape, Zipi. A pesar de su separación, Frank y Yuyee siempre habían tenido una gran sintonía, e, incluso, el presentador fue el gran defensor de su ex cuando esta entró en prisión en 2012 acusada de tráfico de drogas. El aventurero comenzó una lucha hasta lograr liberar a Yuyee, hecho que se produjo a finales de 2020.