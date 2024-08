Marc Cucurella y su mujer, Claudia, nos cuentan los 'secretos' de su historia de amor

Para aquellos menos aficionados al fútbol, la Eurocopa 2024 ha servido para poner rostro y nombre a grandes figuras del deporte patrio que han tenido un perfil menos mediático. Frente a jugadores de la Selección tremendamente conocidos por el público, por su proyección y trayectoria, como Álvaro Morata o Dani Carvajal, el campeonato europeo ha puesto el foco sobre otros futbolistas que, por juventud o pertenecer a clubes extranjeros, eran quizás más desconocidos. Uno de ellos es Marc Cucurella, el defensa catalán de veinticinco años, que milita en las filas del Chelsea. Aunque muchos creyeron que el lateral catalán no iba a dar la talla, lo cierto es que ha terminado haciendo un torneo espectacular. Además, se ha convertido en el protagonista de numerosos memes. Pero no sólo vive una etapa dorada en lo deportivo. A Cucurella también le sonríe el éxito en el plano personal. Vive en Londres con Claudia Rodríguez, su pareja y madre de sus tres hijos: Mateo, Río y Bella, que con cinco, tres y un año, respectivamente, llenan de alegría su casa. De esta manera, la relación, que arrancó en 2018, se ha fortalecido con el paso del tiempo y han acabado siendo un verdadero equipo. ”Llevamos casi siete años juntos y nuestra relación ha sido maravillosa. Con nuestros más y nuestros menos, pero como cualquier pareja. Para mí, lo más difícil fue aparcar mis sueños para perseguir los de él. Pero nunca me he abandonado tampoco. Siempre he seguido apostando por mí, buscando un plan B. Y Marc me apoya muchísimo, siempre está pendiente de mí, dándome ideas y ayudándome en cada paso que doy. Al final, lo más importante es apoyarnos el uno al otro. Sumar. Y mucha comunicación. Y, por supuesto, mucho amor”, nos contaba Claudia en ¡HOLA!, para acto seguido añadir: “A mí, una de las cosas que me enamoró de Marc era ver la persona que yo era estando con él. Siempre digo que Marc me ha hecho mejor persona”.

Se conocieron hace siete años y ya son tres los que llevan viviendo en la capital del Támesis.

Amante de su familia, Marc revela que ellos (su pareja, Claudia, y sus tres hijos, Mateo, Rio y Bella ), son el motor de su vida: "Son la fuerza que me ayuda a levantarme cada mañana". Un cable a tierra que ha provocado que al deportista no se le suba el éxito a la cabeza. "Mi mujer me da muchos consejos, me apoya cuando las cosas no van bien y me regaña cuando hace falta", destaca Marc de su pareja, de quien destaca varias cosas: “Me encanta lo divertida que es. Y lo buena madre que es. Y su carácter, que me encanta, aunque sea dura a veces ¿sabes? Y lo mucho que me cuida. Es una persona ambiciosa. con muchos objetivos en la vida y que me quiere mucho”. Mientras que Claudia reconoce lo bien que se lo pasa con el futbolista: “Aparte de ser mi pareja, es mi mejor amigo. Me encanta cotillear con él. Probablemente, lo sabe todo de mí. Él es mi mayor apoyo y no tengo secretos para él, porque creo que su opinión siempre me va a aportar. Pero si quisiéramos tener secretos, tampoco sería algo que me pareciera mal”.

Según Claudia, Marc es, ante todo, una buena persona. 'Destacaría la felicidad que aporta en la vida de cualquiera. Y lo buen padre que es. Es inigualable. Es increíble'. Marc pone el énfasis en lo divertida que es la madre de sus hijos, y en su carácter: 'Aunque sea dura a veces, pero me cuida mucho'

Trascendiendo a la esfera particular de cada uno de ellos, la pareja feliz que forman bebe de otras grandes alegrías que han trabajado durante todo este tiempo: "Tenemos la familia que siempre hemos soñado. Tres peques que son nuestro motor". Un clan que precisa de algo muy importante para que todo fluya con normalidad: "El tiempo de calidad en pareja es probablemente lo más importante y es algo que hemos tenido muy claro desde el primer día". Lo que parece que por el momento tendrá que esperar es la boda entre ambos, aunque no será por ganas: "Es un momento con el que soñamos y morimos de ganas con que llegue. Pero no tenemos tampoco ninguna prisa. Estamos esperando el momento".