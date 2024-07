El lado más personal de Marc Cucurella, uno de los fenómenos españoles de la Eurocopa

Marc Cucurella, nacido en la capital catalana en 1998, ha debutado en esta Eurocopa con la Selección Española y está causando sensación. El jugador del Chelsea está considerado como uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League y en las últimas semanas se ha convertido uno de los indiscutibles de Luis de la Fuente, entrenador que está al frente de La Roja. Comenzó la competición en un segundo plano, pero ahora llega a la final, donde el equipo se enfrentará con Inglaterra, como el ‘lateral del pueblo’, como se refiere a él la afición de forma cariñosa. En su estética no ha pasado desapercibida su abundante melena rizada, un look particular que luce desde que jugaba en la categoría de alevines, cuando su madre le pidió distinguirlo en el campo. En medio de este boom mediático, genera una gran expectación su lado más personal, del que te contamos todos los detalles.

© _claurodri

Desde que en 2022 fichó por el Chelsea, su pareja Claudia Rodríguez es tendencia entre los medios británicos. Comenzaron su relación en 2018, y tan solo un año después se convirtieron en padres con el nacimiento de Mateo. En 2021 nació Río, el segundo hijo de la pareja, y en 2023 conocimos a Bella. Tener una familia numerosa a los 25 años es, para Cucurella, el mejor de los triunfos. “Siempre me han gustado mucho los niños, siempre he querido ser padre joven”, confesaba. La paternidad no solo le ha cambiado la perspectiva de la vida, sino también de su carrera, y es que sus niños le hacen desconecta incluso de las derrotas más amargas.

Te recomendamos



Claudia, a la que hemos visto animando al jugador en el campo, es también de Barcelona. Se dedica profesionalmente al diseño de moda y cuenta con formación en ballet. En sus redes sociales acumula más de cincuenta y siete mil seguidores con los que comparte detalles de sus viajes, de los looks por los que apuesta... También se muestra muy orgullosa de los logros de Marc y presume de la bonita familia que han formado juntos y que es su absoluta prioridad.

Los cinco tienen su residencia fijada en Londres, pero también viajan siempre que pueden a Barcelona, donde el 24 de la Selección española ha creado su propio campus de fútbol. Se trata de proyecto que aúna las dos pasiones de Marc, el fútbol y la formación, y tiene como objetivo desarrollar y perfeccionar los fundamentos técnicos y tácticos del juego así como fomentar los valores positivos que se desprenden de esta práctica; valores que el deportista desea transmitir a todos los participantes, que se alojan en El Montayà Hotel & Lodge.

Cucurella no solo triunfa dentro del campo, sino que en TikTok es tendencia constante. Además, como reconocen varios compañeros e incluso el seleccionador de España, es el mayor creador de buen rollo en la vida actual de los jugadores durante su estancia en Alemania. Una aspiración que tiene es lograr abrir un canal de Twitch, aunque lamenta no tener tiempo para ello. Cree especialmente que se le daría bien debido a su agilidad mental, ya que, según él, siempre intenta sacar lo mejor de cada situación, haciendo bromas rápidas a los comentarios.

© GTRES La Selección Española en la previa de la Eurocopa 2024

A pesar de que nunca había jugado hasta ahora en la Selección nacional, el lateral de los blues tiene una amplia trayectoria en clubes de la liga española. Después de estrenarse en un equipo local de Alella, pasó seis años en las categorías inferiores del Espanyol. A sus catorce años fichó por el Barcelona, y tras cinco temporadas, en el 2017, llegó al primer equipo de los blaugranas. Tras su paso por el Eibar y el Getafe aterrizó hace tres años en la liga inglesa, donde es uno de los grandes a activos.