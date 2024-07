Alice Campello, con su sus hijos, respalda a Morata y disfruta del pase de España a la final

El Allianz Arena de Munich ha sido este martes el escenario de un día que pasará a la historia del fútbol. La Selección española está más cerca de hacer realidad el sueño de levantar su cuarta Eurocopa tras conseguir el pase a la gran final de este 2024 (se celebrará el 14 de julio en el Olympiastadion de Berlín) tras adelantar en el marcador a Francia, uno de los rivales más fuertes. Durante los 90 minutos (concretamente 98 debido al tiempo añadido por el árbitro) hemos visto en el campo talento, compañerismo, confianza y lágrimas de felicidad, mientras que en las gradas han primado la emoción y los nervios. Así ha quedado reflejado en los gestos de los allí presentes, entre los que se encontraban familiares y amigos de los jugadores como Alice Campello y sus hijos: Ale, Leo, Edo y Bella.

© GTRES

La creadora de la firma de cosmética Masqmai y sus niños han viajado esta misma mañana a Alemania para apoyar a Álvaro Morata y sus compañeros en este partido decisivo. En la pantalla del avión llevaban una imagen de los jugadores de la Selección con la que Bella ha protagonizado una escena de lo más tierna y divertida. Con poco más de un año, la niña ha empezado a decir "papi, papi" mientras observaba la foto y besaba al jugador. Ya en el estadio, ese amor se ha vuelto a repetir, y es que no han dejado de animar desde las gradas, donde todos iban con prendas rojas o con la equipación. Los Morata Campello han aplaudido y han vitoreado cada una de las jugadas de España, especialmente tras el gol que Francia ha marcado en el minuto 8 y que ha hecho temer lo peor. Cuando han remontado, no han dejado de sucederse los gestos de felicidad plena.

Alice y sus hijos son los auténticos talismanes de Álvaro Morata, pero ante todo son su máximo apoyo. El jugador tiene un papel clave en esta era de La Roja ya que, además de ser el capitán, se ha convertido en el cuarto máximo goleador de la selección. Su paso por la Eurocopa de Alemania le está dando grandes alegrías y es muy querido en el vestuario, pero también está teniendo momentos amargos como el aluvión de críticas que ha recibido en las últimas horas. Palabras llenas de odio que no solo le afectan a él, sino también repercuten en su familia, que le ha defendido públicamente.

© GTRES Te recomendamos

"Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección os dedicáis a intentar a hundirlo. ¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él? [... ] Estos jugadores tienen madre, padre, mujer, hijos que tienen que leer estas barbaridades gratuitas [... ] Hay que pensar antes de hablar en cómo nos sentaría a nosotros lo que estamos haciendo. Repito: cada uno es libre de decir lo que piensa pero no de ofender. Para gustos colores pero siempre hay que tener respeto si queremos respeto", ha dicho Alice, que conoce bien el esfuerzo y el compromiso que Morata pone en cada compromiso con la Selección.

Es la quinta vez en la historia que España se clasifica para la final de la Eurocopa y hay que esperar cinco días para ver si suma una nueva victoria a su palmarés. Morata tiene claro que, si levanta la copa, lo primero que hará será darle un abrazo a su mujer y a sus hijos. Y es que para el jugador, haber formado una familia tan bonita al lado de Alice Campello es su gran triunfo. Se considera como "un gran padre de familia, que es mucho más importante que cualquier título" y se siente muy orgulloso de ser un ejemplo para sus hijos.Lo que está claro es que, gane o pierda el domingo, volverá a casa siendo un héroe para sus niños y para la mujer de su vida.