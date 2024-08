Conoce a Gonzalo, el empresario de 52 años que le ha robado el corazón a Makoke

Makoke está feliz desde que ha recuperado la ilusión en el amor. Y así lo demuestra tanto en sus continuas apariciones televisivas como en su perfil público. Desde que salió a la luz su relación con Gonzalo el pasado mes de mayo, la pareja ha mantenido un noviazgo discreto y han intentado mantenerse alejados de los focos mediáticos. Te contamos quién es el empresario que ha devuelto la sonrisa a la colaboradora de televisión.

© makoke_

Superados el primer año de relación, Makoke y su chico han decidido dar un paso más allá y han acudido juntos al programa ¡De Viernes! para presentarse oficialmente como pareja ante todos los espectadores, ya que la exconcursante de GH VIP ha asegurado que Gonzalo, no es un amor pasajero.

Gonzalo tiene 52 años y es director general de una empresa de publicidad digital de retargeting — una estrategia de marketing digital que consiste en volver a impactar con publicidad a usuarios que ya hayan interactuado con la marca en cuestión — . A través de un vídeo en sus perfiles públicos, se autodefine como un experto en el mundo de los negocios y aconseja a los jóvenes "que salgan de España y trabajen fuera" de nuestras fronteras.

"Que se vean expuestos a otras culturas, a otras formas de estudiar y a otras fórmulas de ver el mundo", explica. Cuando le preguntan sobre cómo le ha ayudado a él el hecho de estar fuera, en Estados Unidos, para después regresar a su país y "tener esta posición", Gonzalo lo tiene claro: "Vivir y trabajar en ciudades como Nueva York o Miami me ha servido para coger formación y volver a España con una experiencia en empresas muy punteras. Así, cuando llegas a España, quieran que tú les ayudes a expandirse aquí". En estas imágenes va más allá y también explica que "los salarios en EE. UU. siempre se gana el doble".

Todo parece indicar, que Makoke ha encontrado al amor de su vida, aunque al principio y según ha desvelado en la entrevista concedida en el programa de Telecinco, no pensaba en enamorarse: "No pensaba que me fuera a enamorar nunca más, no de esta manera. Estoy en mi momento más sano, más puro... no puedo estar ni un solo día sin verlo. Somos muy disfrutones y dependemos mucho el uno del otro. Nos levantamos por la mañana y el ratito que estamos separados, estamos hablando por teléfono. No nos peleamos".

© Telecinco

En cuanto a sus planes como pareja tanto en la actualidad como en el futuro ambos han respondido que lo que quieren es "envejecer a su lado, estar a su lado, cuidarle y quererle". "Cada día le quiero más y se lo digo, y me digo '¿esto cuándo va a parar?' Sé que suena cursi, pero es así". Ante la pregunta si se plantean pasar por el altar, él lo tiene claro: "Todo va en el camino para que eso pueda ocurrir".

Cómo se conocieron Makoke y Gonzalo

La madre de Anita Matamoros ha contado que conoció a su chico "el pasado mes de junio cuando volví de grabar el reality 'Vaya vacaciones' en la fiesta de una amiga y desde entonces no nos hemos separado ni un momento, estoy enamorada como no lo he estado nunca, hasta mi hijo me ha dicho que no me ha visto nunca antes así. Fue un flechazo". Por su parte, Gonzalo ha definido a su pareja como "una mujer maravillosa, una madre, mi familia, es mi amante, mi amiga, mi todo. Me está haciendo el hombre más feliz del mundo. Está siendo uno de los años más bonitos de mi vida. Fin de año, navidades, feria de abril… muchas primeras veces. He encontrado a mi media naranja".