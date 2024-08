Aitana cumple un sueño profesional en medio de los rumores de crisis con Sebastián Yatra

A sus 25 años, Aitana se consagra como una estrella de la música internacional. Después de sus colaboraciones con Lele Pons y Kate Perry, la cantante cumple uno de sus sueños de adolescencia, ¡unir su voz a la de Sam Smith! La concursante de OT ha grabado junto al intérprete una nueva versión del sencillo Like I Can (con versos en castellano e inglés) para celebrar el décimo aniversario de carrera del artista británico. “Te he admirado siempre, pero ahora te admiro incluso más, por lo bien que te has portado conmigo, por dejarme formar parte de algo tan especial para ti”, ha escrito Aitana en sus perfiles públicos. Sam, por su parte, se ha declarado fan de la intérprete de Mi amor y le ha prometido encontrarse con ella lo antes posible en persona. El cantante ofrecerá un concierto en el recinto IFEMA de Madrid el próximo 31 de agosto ¿se subirán juntos al escenario para deleite de sus admiradores?

El delicado momento personal de Aitana

Esta buena noticia llega en un momento personal un tanto delicado para Aitana. Todo apunta a que la protagonista de La última y Sebastián Yatra han puesto punto final a su relación después de dar una segunda oportunidad a su historia de amor el pasado mes de noviembre. Por ahora, los protagonistas no han desmentido ni confirmado nada, si bien es cierto que el discurso que la cantante pronunció en su último concierto en Vigo (Galicia) hizo saltar todas las alarmas. “Hay cosas en la vida que las vives intensamente, pero a veces se acaban. No pasa nada, te puedes volver a levantar y volver a vivir de otra forma”. Para huir de este terremoto mediático, tal y como la propia intérprete ha confesado a Sam Smith por videollamada, está disfrutando de unos días de desconexión en Ibiza, uno de sus destinos estivales favoritos.