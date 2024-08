Hablamos con la polifacética actriz Stef Roitman: de sus comienzos en Argentina a trabajar con Antonio Banderas

Quédense con este nombre: Stef Roitman. La joven de 30 años es una actriz multifacética que canta, baila, trabaja como modelo... y desde hace un tiempo, su presencia en nuestro país se ha acrecentado y cada vez es más fuerte. Nació en Buenos Aires y vivió en el barrio de Villa del Parque junto a sus padres y su hermana pequeña. De hecho, es 'culpa' de su progenitor que ella se dedique a este mundo porque "mi papá me tocaba la guitarra de pequeñita". Tal es su pasión por la farándula, que con solo ocho años comenzó en una academia musical y con once hizo su primer trabajo en la televisión. Posteriormente dio el salto a la pequeña y gran pantalla hasta protagonizar a día de hoy la última campaña del perfume de Antonio Banderas. La intérprete argentina está casada con el artista Ricky Montaner, hermano de Eva Luna y cuñado de Camilo, con quienes Stef mantiene una bonita y estrecha relación. Hemos tenido la oportunidad de charlar con ella para poder conocerla mejor.

© stefroitman

Sus comienzos en el mundo de la interpretación

Mi primera aparición en la televisión fue la publicidad de un postrecito de chocolate de una marca argentino. Me acuerdo que mi mamá llamó por teléfono al colegio y pidió hablar conmigo. Fue mi primera publicidad después de haberme presentado a más de 20 casting con once años. A la vez se me abrieron muchas puertas al mundo del modelaje, pero yo siempre supe cuál era mi prioridad, y mi prioridad era estudiar. A pesar de ser muy difícil compaginar ambos mundos, lo conseguí gracias a mis padres. La primera vez que salí en un programa de televisión fue en un show de canto y posteriormente en High Five, que se puede ver en Discovery Kids, y que nunca me lo voy a olvidar. Lloré con esa llamada. Tras esta gran oportunidad comenzó a sonar mi nombre y mi nombre ya era familia en mi país.

Eso sí, a pesar de que Stef siempre tuvo claro a qué se quería dedicar de mayor y cuál era su verdadera vocación, tras terminar el colegio comenzó la carrera de economía: "Me gradué y me dieron el título. Estudié cinco años la carrera en la universidad. Eso sí, pedía ayudas y licencias para poder irme a trabajar", ya que en esta época, grabó su primera película argentina llamada Ciudades de fuego. Nunca abandonó el camino que ella quería recorrer de verdad y luchó hasta llegar a día de hoy.

Durante estos años en los que dices que comenzó a sonar más fuerte tu nombre, ¿cuál crees que fue el papel que te ayudó a dar el salto definitivo?

Fue con una novela que se llamaba Simona de la productora Polka, que salía por Canal 13 en Argentina y mi personaje era la villana de la novela, así que te imaginarás que tenía un montón de chicas que me odiaban y un montón que me amaban. Fue un papel con el que traspasaba el personaje, era como Stefi me cae mal y después me conocían, y me decían 'yo pensé que eras muy creída y que no eras buena'. Estoy muy agradecida también con los productores de esa novela que me dieron la oportunidad. Porque como te decía antes, yo en ese momento no era conocida, por lo que ese fue el papel que me puso en pantalla y que hizo que a partir de ahí me empezaron a llamar más, y me dieran otro tipo de papeles, de oportunidades.

Estás casada con Ricky Montaner, del dúo Mau & Ricky, ¿cómo os conocisteis? Cuéntanos vuestra historia de amor...

"El amor es todo. Y yo pensaba que el amor era una cosa muy diferente hasta que conocí a Ricky. Tuve la suerte de cruzarme con un tipo que es excepcional. O sea, para mí es una excepción. Nuestra relación empezó una vez que él vino a Buenos Aires a tocar con Mau, con su banda y Ricky. En ese momento no pasaba nada. Simplemente él me escribía como a tantas otras chicas. Era un amor raro, pero un día él decidió invitarme a un concierto y yo decidí ir con una amiga mía. Ese fue el momento en el que nos conocimos y empezamos a hablar por teléfono y a enviarnos mensajes. E, incluso, ¡teníamos citas por videollamadas!".

"Al principio yo decía que no me iba a enamorar de nadie a distancia. Y fíjate, es que yo soy muy sensible y pues lo que te digo, vino a descolocarme. Él vino como a sacarme un poco la las ideas y las estructuras que yo tenía en mi cabeza, como por ejemplo, yo siempre he tenido claro que nunca iba a vivir fuera de Buenos Aires y ahora vivimos en Miami. Es un tipo que me tira para adelante, que confía en mí como, como persona, como talento. Creo que mutuamente nos potenciamos. Nos hacemos muy bien. Pero así empezó. Empezamos a distancia y en la pandemia nos quedamos atrapados en el mismo departamento en Miami y terminó bien y aquí seguimos".

© stefroitman

"Finalmente pusimos el broche de oro a nuestra historia y nos casamos en enero del 2022. El 8 de enero de 2022 en Buenos Aires. Una ceremonia mixta con un pastor y un rabino. Porque yo soy judía. Eso también fue muy emocionante. Una fiesta épica llena de amigos, de familia y lo que está claro es que el amor triunfó porque hoy en día seguimos juntos, nos apoyamos un montón, somos muy compañeros. Yo ahora estoy acá en España. Él se quedó en Miami. No siempre nos podemos acompañar. La distancia es difícil, pero la verdad es que por ahora estamos bien. Vamos muy bien".

Ricky es el hermano de Eva Luna por lo que eras la cuñada de Camilo y la cantante, que acaban de ser papás por segunda vez, ¿cómo lo habéis vivido en la familia?

Una felicidad gigante, esperábamos mucho a Amaranto y con muchísima emoción. Y también con ganas, con muchísimas ganas. Estamos muy felices, ¡muy felicies!. Soy la tía más feliz del mundo. Nadie habla de este rol de vida de ser tía y quiero reivindicarlo porque es lo más grande que hay. Es lo mejor. Yo me siento feliz con la llegada de Amaranto, de verdad. Feliz porque ellos están felices, mucho de la familia tan bonita que han formado con sus dos niñas, Índigo y Amaranto.

Son una gran familia, esa es la verdad. Además tengo que contarte que tengo la suerte de que no me lo perdí y que la bebé llegó al mundo antes de que yo me tuviera que venir a trabajar a España. Así que la pude conocer y es muy chiquitita. Es preciosa. De verdad, es una bebé preciosa.



© Stefroitman

En tu país ya eres una gran estrella pero, ¿qué proyectos te gustaría hacer en España?

Soy una afortunada y doy gracias a que puedo vivir de lo que amo, que trabajo desde que soy chiquita. Fui siempre muy consciente del sacrificio de ganar mi plata, de ahorrar, de seguir estudiando, de seguir invirtiendo el dinero. Siempre fui una adulta en un cuerpo de adolescente, y eso me hace tener los pies en la tierra y pensar con cabeza. Aquí en España he tenido el honor de trabajar con Antonio Banderas y Mario Casas en la campaña del perfume del protagonista de La máscara del zorro, pero me gustaría poder trabajar con ellos, sería la más feliz. Y lo digo de verdad porque los admiro, porque me he dado cuenta trabajando con ellos que no solo son dos profesionales increíbles, sino que además son dos tipos estupendos tanto dentro como fuera de un rodaje.

© stefroitman

¿Tienes alguna anécdota durante los rodajes con Antonio Banderas y Mario Casas ?

Sí, en las sesiones de fotos. En las sesiones estábamos Antonio Banceras, Mario Casas, Ágatha Moreira, Millaray Viera y yo, los cinco que participábamos en el perfume. Durante los hablábamos y nos reíamos de todo, pero eran cosas que solo sabemos nosotros y no puedo desvelarlo. Eso sí, nos lo pasamos genial y son todos maravillosas personas con las que me he divertido muchísimo. Son personas muy humanas y eso hace que el trabajo sea muy amena. ¿Sabes con quién me gustaría también trabajar de España? Con Úrsula Corberó. Siento una gran admiración por ella.

¿Con qué proyectos estás actualmente?

Vengo de grabar una película hace dos meses en San Sebastián, que si Dios quiere, se va a estrenar este año. Es una gran película que está dirigida por Gabriel Beristain, el protagonista de Birdman. Y bueno, ya ha salido esto un poco, así que ya lo puedo decir, se llama Ya no quedan junglas a donde regresar y está basada en ese mismo libro, que es una novela que fue muy galardonada aquí en España y la hicieron película. He tenido la suerte y el placer enorme de poder hacer en ella un personaje. Ha sido muy lindo. También estoy con mi podcast Pensándolo bien, pensábamos mal. También me focalizo en mis redes sociales, ya que considero que tienen un filo muy interesante. Pero eso sí, hay que tener cuidado porque no todo lo que se comparte es real y no debemos confundir la realidad con lo ficticio. Y por último estoy con un trabajo muy ilusionante que se llama Matching Matcha.

© stefroitman

Has hecho series, campañas de publicidad, varios papeles en películas, ¿qué sueños te quedan por cumplir?

Siempre fui muy inquieta, muy curiosa y estoy segura de que por eso estoy donde estoy, pero también considero que me quedan muchos sueños por alcanzar. Soy muy soñadora, me veo protagonizando una serie o una película. Concretamente me gustaría protagonizar una comedia romántica y es algo que quiero hacer. Pero es verdad que también me he dado cuenta con el paso del tiempo que me gusta mucho el drama. Tampoco descarto hacer de superheroína en una película de ciencia ficción. Me volaría la cabeza, me encantaría y que fuera en Argentina, en España y en Hollywood.