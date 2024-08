Camilo y Evaluna se convierten en padres por segunda vez con el nacimiento de Amaranto

Con el nacimiento de su primera hija, Camilo aseguraba que sintió que volvió a nacer su niño interior y volvió a conectarse con la vida a través de los ojos de ella. Dos años después de tener a Índigo, esa experiencia vuelve a repetirse con la llegada al mundo de su segunda hija junto a Evaluna Montaner. Amaranto, a quien han presentado junto a unas imágenes muy personales, los ha convertido en familia de cuatro. La recién nacida ha multiplicado la felicidad de todo su entorno, que esperaba con ilusión este momento con el que comienza para los artistas la etapa más apasionante de su historia de amor.

© camilo

"Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida", ha escrito el artista, quien ha tenido un destacado papel durante el nacimiento de la pequeña.

© camilo

El nombre unisex que han elegido para su segunda hija proviene del griego y significa flor que no se marchita. En el diccionario de la Real Academia Española (RAE) tiene dos acepciones. Por un lado, color carmesí; por otro, planta de la familia de las Amarantáceas, de ocho a nueve decímetros de altura, con tallo grueso y ramoso, hojas oblongas y ondeadas, flores terminales en espiga densa, aterciopelada y comprimida a manera de cresta, y comúnmente, según las distintas variedades de la planta, carmesíes, amarillas, blancas o jaspeadas, y fruto con muchas semillas negras y relucientes. Es originaria de la India y se cultiva en los jardines como planta de adorno.

© camilo

Eligieron el nombre de su bebé, que hasta ahora no sabían si sería niño o niña, estando en España, que juega un importante papel en la familia que han formado. Evaluna se ha quedado embarazada en ambas ocasiones estando en nuestro país. "Hicimos el cálculo y no solo no hay duda de que son de España, sino que sabemos que son andaluces y tengo una teoría, el tomate de Huelva", contaba Camilo. Además, fue en un viaje desde Madrid a Miami, aún sin saber que iban a ser padres de nuevo, cuando empezaron a hablar de nombres que les gustaban y se les ocurrió Amaranto.

En el tercer trimestre del embarazo, concretamente de seis meses, Evaluna tuvo un gran susto mientras se encontraba en el taller creativo que comparte con su marido. Se subió a una de las hamacas que tienen adornando este espacio con la intención de dormir a la niña mientras Camilo estaba en una reunión por videoconferencia. El intérprete de Vida de rico y Tutu escuchó un gran golpe y fue rápido a ver qué había pasado. Encontró a las dos en el suelo, asustadas, y al ver esa escena reconoce que el mundo se le cayó encima al pensar en todo lo que podría haber sucedido, ya que un golpe de este tipo puede ser peligroso.

El encuentro que lo cambió todo

Las dos estrellas de la música se conocieron en 2014, cuando acudieron a un acto publicitario en Colombia. Aquel día no hubo interacción entre ellos más allá del momento en el que los presentaron. En esa etapa ambos tenían pareja, pero un año después Evaluna lo buscó por redes sociales y ese mismo día Camilo le pidió que fuese su novia. Rápidamente pasó a ser un miembro más de la familia de ella, los Montaner, una importante saga artística que lo ayudó a crecer personal y profesionalmente y con los que enseguida comenzó a convivir en Miami. En febrero de 2020 celebraron su boda en la citada ciudad de Florida ante 350 invitados.