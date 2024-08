Elena Tablada, de vacaciones con Raquel Perera y sus hijas en Nueva York mientras se desvanece su sueño de ser Miss Universo Cuba

Tras vivir un mes de julio increíble, Elena Tablada está dispuesta a exprimir al máximo todos los días de agosto. El destino elegido para seguir disfrutando ha sido Nueva York junto a una de sus mejores amigas, Raquel Perera. Las dos han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Grand Central Terminal, la Estatua de la Libertad o el Chelsea Market, y han probado las míticas pizzas del restaurante Cipriani, situado en el Soho. "Lo bueno de las memorias es que se siguen creando mientras sigas viviendo y cuando lo haces con las personas que quieres son más sabrosas", ha publicado Tablada en sus redes sociales junto a varias fotos en las que aparece más feliz que nunca.

© hellentablada

A la diseñadora, no le faltan motivos para sonreír. Antes de viajar a la Gran Manzana, recibió una noticia muy esperada. A partir de ahora, Elena tendrá la custodia total de la pequeña Camila, fruto de su relación con Javier Ungría, cumpliendo así su mayor deseo: que sus dos hijas, que se adoran, "se críen juntas".

Sin embargo, parece que el proceso todavía no ha llegado a su fin, pues Ungría, padre de Camila y exmarido de la diseñadora, planea recurrir la decisión judicial. "Voy a pelear por lo que creo que es justo", afirmó, añadiendo, entre otras cosas, que "la niña es de los dos".



Elena permanece ajena a las intenciones de su ex y su único objetivo es disfrutar de este viaje a Nueva York con sus dos hijas, Camila, de cuatro años, y Ella, de 14, nacida de su relación con David Bisbal. A su lado, la diseñadora brilla y se siente plena. "El corazón, mucho más que un órgano vital encargado de bombear sangre por todo nuestro cuerpo, guarda secretos fascinantes en su interior", ha escrito.

© hellentablada

Durante su estancia en la Gran Manzana, Tablada ha tenido que decir adiós al sueño de convertirse en la nueva Miss Universo Cuba. Aunque fue una de las 95 candidatas preseleccionadas de las 578 que se presentaron, no ha conseguido pasar a la siguiente fase. La organización Miss Universo Cuba ha presentado a las 24 candidatas que competirán por el título de reina de belleza cubana en el certamen internacional el próximo 15 de septiembre en Miami, Florida, y la diseñadora no se encuentra entre las elegidas.

Elena sabía que lo tenía muy difícil pero quiso intentarlo. "No entraba dentro de mis planes, pero mi familia de Miami tiene muchas esperanzas en mí y mira, me inscribí, aunque creo que estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza, pero ya han cambiado y querían a una persona que fuera cubana y por qué no", anunció la en el programa Fiesta, de Telecinco. "Me preguntaron que me veía de especial y, aunque creo que tengo el físico en contra, lo que tengo es mi cabeza y como los años me han hecho amueblarla. Por lo tanto, lo mejor que tengo es el aprendizaje. Me voy a dejar llevar y sorprender por la vida", añadió.