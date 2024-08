La mujer del cantante Romeo Santos, a punto de morir por un grave problema de salud

El considerado como rey de la bachata Romeo Santos, de 43 años, y su familia vivieron momentos de angustia hace unos meses cuando Francelys Infante, mujer del artista, sufrió un problema de salud que casi le cuesta la vida. Ha sido ella misma quien ha decidido compartir su historia ahora, precisamente el día en el que cumplía 36 años, en un intento de llamar la atención sobre la importancia de las revisiones médicas periódicas.

Ha contado a través de un breve clip en sus perfiles que, hace unos 9 meses, tuvo un fuerte dolor de cabeza que le afectó el cuello y el ojo izquierdo. Dado que al día siguiente no se le había pasado llamó a su médico que le mandó unas pruebas. Después de unos resultados que no le gustaron, le mandó más pruebas con contraste. “Me dicen que te tienes que operar ayer, o sea, ya. Tú tienes tres aneurismas en la vena principal de la cabeza y puede explotar en cualquier momento. Me monté en un avión a Miami y me operaron al siguiente día” explica.

Fue una intervención providencial pues, según detalla, el cirujano le dijo que en uno o dos días los aneurismas habrían estallado provocándole la muerte. “Cuando salgo de la sala de cirugía me dice el cirujano: 'Tú eres un milagro de Dios porque esto usualmente no sucede; tú tal vez tenías uno o dos días’ y que eso iba a explotar'”, contó. Dijo que su intención al compartir esta situación tan delicada es que las mujeres sean conscientes de lo importante que es cuidar de su salud.

Aseguró que después de ser madres las mujeres se suelen enfocar en sus hijos y sus parejas, olvidándose de cuidar su salud. Es por eso por lo que ha querido compartir lo que ha tenido que afrontar. “He decidido compartir mi historia para traer conciencia y espero que haya podido tocar o resonar con algunos de ustedes” apunta.

Una vida alejada del foco público

Francelys es la madre de los tres hijos menores del intérprete, Valentino, de cinco años, Solano, de cuatro, y Milano, que todavía no tiene uno. Santos tiene además otro hijo, Álex Damián de 22 años, que vino al mundo cuando el artista era muy joven y, en una publicación de sus redes poco usual en la que hablaba de sus hijos, mencionó que tiene otra hija de la que nunca ha dado detalles. El cantante, artífice de temas como Obsesión y Propuesta indecente, siempre se ha mostrado muy discreto con respecto a su vida privada, no comparte imágenes en sus perfiles ni suele hacer comentarios, por lo que Francelys vivía casi en el anonimato hasta el pasado año.

Fue en 2023 cuando apareció en el videoclip del tema Solo conmigo del bachatero, con el que la pareja anunció que su tercer hijo en común estaba en camino. Después de esta aparición Francelys ha compartido algunas imágenes en sus perfiles sociales en las que daba a conocer algunos proyectos profesionales de estética. Se sabe que la pareja lleva unos ocho años de relación.