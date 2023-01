Romeo Santos presenta oficialmente a su chica y anuncia que están esperando su tercer hijo en común

Romeo Santos, ganador de dos premios Billboard y seis premios Juventud, ha lanzado un nuevo 'single' titulado Solo conmigo y lo ha hecho junto al estreno de su video musical. Con ello, ha sorprendido enormemente a sus miles de seguidores porque ha presentado por primera vez a su pareja, con la que tiene ya dos hijos en común y están a la espera del tercero, que será el cuarto para el cantante de 41 años.

VER GALERÍA

En el videoclip de la canción, que pertenece a su disco Fórmula Vol. 3, presenta a una mujer morena, guapa y de la que se le puede ver muy enamorado. A lo largo de las imágenes, podemos ver cómo el 'Rey de la bachata' y su chica tienen un romántico encuentro, con el que nos muestra poco a poco a la que es su pareja actual. Minutos después y para sorpresa de todos, se puede ver al artista acariciando tiernamente la tripita de embarazada de su novia, que hace de modelo en su nuevo trabajo. Una doble noticia que no ha pasado desapercibida para nadie.

Anthony Santos, nombre original del cantante, se convirtió en padre por primera vez con tan solo 19 años de su primer hijo, Álex, que nació en 2002 y es fruto de su anterior relación, aunque el artista, que siempre ha sido muy celoso de su intimidad, nunca ha revelado la identidad de la madre. La relación con su hijo mayor fue complicada al principio, según el propio testimonio del cantante. "Sentí que era un niño teniendo a un niño y me alejé por dos años”, ha confesado en la revista People Español.

VER GALERÍA

El exintegrante de Aventura, uno de los grupos de música latina más influyentes de todos los tiempos, tiene otros dos hijos: Valentino, que nació en 2019, y Solano, en 2020. El misterio en torno a su familia siempre ha rodeado a Romeo Santos. "Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian", escribió para presentar a su tercer niño. Además, el artista dominicano no ha hablado públicamente nunca de su pareja, aunque ha compartido algunas instantáneas en sus perfiles, eso si, sin revelar nunca su rostro ni identidad., hasta ahora.