Así es Alma Cooper, la oficial del ejército estadounidense que ha sido coronada Miss USA 2024

¿Qué sería de un certamen de belleza sin controversia y polémicas? El de Miss USA 2024 no ha sido una excepción y no solo por la renuncia a principios de año de Noelia Voight, elegida la mujer más bella de Estados Unidos en 2023 instando a las personas a priorizar su salud mental, sino también por las llamativas características de su recién elegida sucesora, Alma Cooper, una orgullosa afrolatina, de 22 años natural de Michigan que ha roto todos los estereotipos ya que además de ser licenciada en Estadística por la Universidad de Stanford y estar estudiando un máster, es, nada más y nada menos, que oficial del ejército estadounidense. Connor Perry, Miss Kentucky, y Danika Christopherson, Miss Oklahoma, fueron primera y segunda finalistas, respectivamente.

Cooper, quien ni en sus mejores sueños se imaginó ostentar el peso de esta brillante corona, impresionó a los jueces con su inteligencia y belleza y no dudó en presumir de su familia y sus humildes orígenes diciendo: "Como hija de una trabajadora inmigrante, orgullosa mujer afrolatina y oficial del ejército de Estados Unidos, estoy viviendo el sueño americano. Si hay algo que mi vida y mi madre me han enseñado, es que tus circunstancias nunca definen tu destino: puedes acceder al éxito exigiéndote excelencia".

Y es que si hay algo que Alma vio en su casa fue a sus padres trabajar sin descanso en busca de una vida mejor. Su padre Stacey Cooper, sirvió en el ejército de Estados Unidos durante 24 años y su madre, Oralia, quien emigró a los EE. UU con tan solo 6 años fue trabajadora agrícola hasta que logró licenciarse en Administración Educativa, algo que sin duda fue para Cooper todo un ejemplo y a superarse cada día.

“Animó a las jóvenes a ser multiapasionadas, a ser nerds de las matemáticas, a ser nerds en el aula y luego servir a su país como oficiales del ejército para ganar una beca” declaraba la estadounidense tras ser elegida reina de la belleza. Y agregó: “Si puedes verme, puedes ser yo”.

Alma, a quien mucho ven como la elección perfecta para restaurar la mala imagen cosechada por este certamen y quien se graduó con honores de la Academia Militar de los Estados Unidos, tras presentar una tesis de investigación de pregrado sobre el índice de masa corporal y sus implicaciones en los objetivos de reclutamiento del Ejército, señaló que va a usar su título para luchar contra el hambre que sufren los niños de su país y que tan duramente golpeó a su madre durante su infancia. "Sé que mi madre no ha sido la única en este país, donde uno de cada cinco niños sufre hambre. Y yo quiero marcar una diferencia", declaraba Miss USA 2024 a People.

"Quiero dar voz a quienes a menudo pasan desapercibidos y ser un agente de cambio, una fuerza para el bien dentro de este sector", añadía Cooper en la web USMagazine . "Hago investigaciones en Stanford en el campo de la nutrición y la salud, y para mí, el mayor impacto que puedo tener es ayudar a otras personas y darles la oportunidad de romper sus propias barreras y dar una plataforma de lanzamiento a cualquier sueño que tengan en mente. No puedo explicar la gratitud que siento por las personas que me han ayudado y me han permitido perseguir mis propios sueños, incluso cuando ni siquiera pensaba que podía hacerlo".

En cuanto a sus pasiones, a Cooper le encanta la música, sobre todo Fred Again y ha declarado que es una gran fan de la pareja formada por Zendaya y Tom Holland. Además le ha confesado que encanta ver realities como Vanderpump Rules y Selling Sunset, así como películas de Disney.

Cooper ahora representará a Estados Unidos en el certamen Miss Universo 2024 , que se llevará a cabo en México este noviembre.