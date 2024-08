¡Su primer beso en público! Laura M. Flores y Antonio Revilla regresan muy cariñosos de su romántico fin de semana

Laura M. Flores está viviendo una época maravillosa desde que el amor llamó a su puerta. La influencer está en una nube, y tal es su felicidad, que no quiso esconder por más tiempo su relación y el pasado 31 de julio compartió su primera instantánea junto a su chico, Antonio Revilla Sánchez. Ahora, ha vuelto a mostrar un carrusel de fotografías y ha sido captada por los medios de comunicación en el aeropuerto tras disfrutar de un romántico fin de semana.

La hija de Kiko Matamoros está feliz y el 'culpable' de que haya recuperado la ilusión tiene nombre y apellidos: Antonio Revilla Sánchez. Desde que decidieron hacer pública su relación, no dejan de compartir en sus perfiles públicos románticas declaraciones. Este fin de semana, la pareja ha optado por realizar una escapada romántica y al volver a Madrid, han sido captados por los medios de comunicación que se encontraban en el aeropuerto.

Las imágenes hablan por sí solas. Solo hay que ver la cara de Laura M. Flores, que continuamente luce una gran sonrisa. Vestida con un look cómodo para viajar compuesto de un short vaquero, una camisa blanca y unas zapatillas de deporte, no se ha separado del lado de su chico. Ambos han sido fotografiados intercambiando carias y miradas cómplices. Pero eso no es todo, porque la influencer y su chico se han fundido en tierno beso antes de montarse en un taxi.

© GTRES

La sobrina de Mar Flores también ha compartido en el mundo virtual los mejores momentos de este fin de semana con su novio. "Mi cara lo dice todo, ¿no?", ha escrito junto a un carrusel en el que aparece besando y abrazando a Antonio Revilla. A pesar de no haber compartido la ubicación, ha dejado ver que han estado en el campo, respirando el aire libre y disfrutando de la naturaleza.

© _lmflores



Además, han podido disfrutar de una romántica cena para dos bajo la luz de las velas y en plena naturaleza. Como podemos observar en las imágenes, han colocado una alfombra y una mesa adornada con velas y coronada con una rosa roja central, y han cenado sentados en el suelo mirando el atardecer. Laura y Antonio, encajan a la perfección porque comparten mucho más que amor, ya que tienen muchas en común. Dos de ellas son su adoración por los tatuajes y su afición al golf, que estuvieron practicando bajo un sol radiante.

© _lmflores

Recordemos que hace unos meses, durante su paso por el concurso de Supervivientes, la que fuese ganadora de la cuarta edición de GH VIP confesó lo dura que había sido su ruptura con Benji después de siete años de relación y dos hijos en común: Mati (5) y Benji (2). A pesar de que la pareja ya había estado distanciada anteriormente y se había dado una segunda oportunidad, Laura ha cerrado la puerta a una reconciliación y ha asegurado que el único nexo que los une ahora son los niños. “Es el padre de mis hijos, pero creo que tras muchas circunstancias que han pasado lo mejor es que nuestros hijos crezcan felices viéndonos a nosotros felices”.