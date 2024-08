Durísimo golpe familiar para Cressida Bonas, la ex del príncipe Harry

Cressida Bonas está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras la pérdida de su hermana Pandora Cooper-Key, fallecida a los 51 años a causa de un tumor cerebral. Triste desenlace para una persona muy querida entre lo suyos, que la ex del príncipe Harry y toda su familia tienen que afrontar después de haber incluso planificado su funeral en varias ocasiones.

© GTRES Cressida Bonas, en una imagen de archivo

Una durísima noticia para la modelo y actriz que se ha llevado con absoluta discreción, puesto que el deceso se produjo el pasado 22 de julio y no ha sido hasta ahora cuando los medios británicos se han hecho eco. Pandora, que era ceramista y diseñadora de complementos, estaba sometiéndose a un proceso de inmunoterapia con la esperanza de superar la enfermedad, pero finalmente no ha podido ser.

© @pandora_cooper_key Pandora, en un imagen compartida en su perfil público

"Dijeron que la quimioterapia no me ayudaría, pero que esto podría funcionar de verdad (...) Hay algunos efectos secundarios, pero me resulta difícil saber realmente cuáles son porque tengo muchas otras cosas. Siento un dolor intenso si no tomo muchos analgésicos muy fuertes", contó el pasado marzo al Daily Mail la afectada, quien llevaba a su vez más de dos décadas luchando contra diversos tipos de cáncer (le diagnosticaron el primero hace 24 años).

© Getty Images

Aunque ningún miembro de su familia se ha pronunciado públicamente hasta ahora sobre la muerte de su ser querido, sí lo ha hecho la fundación Sarcoma UK donde trabajó Pandora. "Fue una de las personas más extraordinarias que he conocido, irradiando dulzura y un gran interés por los demás. Su lucha incansable ha sido para nosotros una auténtica inspiración", señala en una nota Kerry Reeves-Kneip, directora de comunicación de la ONG.

"Tuve el placer de colaborar estrechamente con ella, en particular durante la organización de un concierto de villancicos en la catedral de Christ Church en Oxford. Este evento, en el que participaron personalidades destacadas como Kate Winslet y Bear Grylls, recaudó más de 130.000 libras (152.000 euros) para nuestra causa. La energía, la amabilidad y la dedicación de Pandora durante este tiempo fueron verdaderamente notables", añade la jefa de prensa de la organización.

© Getty Images Harry y Cressidas, cuando eran pareja

Cressida Bones, afectada por este doloroso golpe, fue pareja del duque de Sussex de 2012 a 2014. Cuando terminó su relación, se habló entonces de los diferentes estilos de vida de cada uno como principal motivo de la ruptura. Pese a ello, se aseguraba que mantenían el contacto como amigos y se guardaban mucho aprecio. Tiempo después, la aristócrata inglesa de 35 años se casó en 2020 con el promotor inmobiliario Harry Wentworth-Stanley, con quien tuvo a su primer hijo, Wilbur James, en noviembre de 2022.

© GTRES