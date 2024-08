¿Álvaro Rico, de nuevo enamorado? Así es es Esther Gómez Cordero, la enfermera que le habría robado el corazón

A pesar de que Álvaro Rico ha sido muy discreto con su vida privada y ha intentado alejarse del foco mediático, no ha podido evitar que se conozca que tiene una nueva ilusión. Parece ser que el protagonista de la exitosa serie de Élite, se ha vuelto a enamorar de Esther Gómez Cordero, una guapísima enfermera que también se dedica al mundo de las redes sociales.

Según detalle el portal de Informalia, el artista habría hecho su vida con Esther Gómez, más conocida como 'Mi enfermera favorita'. A pesar de no haber compartido ninguna instantánea de los dos, no se esconden y realizan numerosos planes juntos. Además, han sido vistos en diferentes puntos de Madrid intercambiando muestras de cariño e, incluso, ya conocerían a las familias, ya que el actor habría acompañado a su chica a la boda de su hermana hace unos meses.

Según el citado medio, ambos viven en Alcobendas después de que Álvaro Rico se mudara a esta zona de La Moraleja hace solo unos meses. Otra de las pistas que existen de su relación es que en sus perfiles públicos a pesar de no compartir fotografías juntos, sí que suben imágenes de los mismos planes y el mismo lugar. Como cuando hace poco menos de un mes estuvieron con un grupo de amigos en Torredembarra, en la provincia de Tarragona.

Cabe recordar que la única relación sentimental que se ha conocido del intérprete toledano de 27 años fue con Ester Expósito. Álvaro es uno de los actores del momento y se dio a conocer con su papel de Polo en la conocida producción de Netflix, Élite, serie que ha marcado a toda una generación. Fue precisamente durante sus grabaciones donde conoció a la actriz y su amor creció rápidamente tanto delante como detrás de las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas y atractivas de nuestra televisión. En las páginas de ¡HOLA!, Álvaro relataba que en octubre de 2019 rompieron su relación, el intérprete se quedaba con que: "De Élite me llevo más que una serie, me llevo amigos, me llevo relaciones y me llevo amor. Y seguirá siendo así siempre, aunque ya no estemos juntos. Ya no estamos juntos, pero la quiero muchísimo. Nunca la voy a perder".

¿Quién es Esther Gómez Cordero?

La nueva ilusión de Rico es una joven enfermera e influencer, ya que cuenta con más de trescientos mil seguidores y se hace llamar 'Mi enfermera favorita'. A través de sus redes comparte consejos y tips desde un punto de vista sanitario. Además es profesora asociada a la Universidad Autónoma de Madrid, Directora de CTO enfermería y CEO de Santialent. Pero eso no es todo, porque también ha acudido a varios programas de televisión e incluso ha escrito su propio libro: 'De la cabeza a los pies', lo que ella define como “la guía más completa para cuidar la salud”.