Eda Ece ('Pecado Original') responde a los rumores de separación un año después de su sonada boda

Eda Ece ha enamorado a la audiencia española gracias a su papel de Yildiz Yilmaz en Pecado original. La bella actriz turca, de 34 años, ha logrado robar el corazón del público, aunque el suyo está dividido entre sus dos pasiones: la actuación y su familia. La protagonista de Situación sentimental: complicada se daba el 'sí, quiero' con el jugador de baloncesto Buğrahan Tuncer en junio de 2023, hace poco más de un año, y hace tres meses la artista y el deportista daban la bienvenida a su primera hija, una niña llamada Mina Ipek. Lo que deberían ser para ellos momentos de alegría y celebración se han visto empañados por los rumores sobre una posible separación de la pareja.

La intérprete de El secreto de Feriha levantaba las sospechas de que algo no andaba bien entre ellos al dejar de seguir a su chico en su perfil, algo que, al ser comprobado por los medios turcos, resultaba ser recíproco. Esto hizo que comenzaran las especulaciones sobre un posible divorcio entre ambos. Aunque no es la primera vez que esto sucede: Eda ha declarado en diferentes ocasiones que ha dejado de seguir al baloncestista, que actualmente milita en el Galatasaray, alguna que otra vez porque se habían enfadado sin que pasara nada más allá. Ahora, al ver el cariz que están tomando los acontecimientos, ha tenido que salir al paso de las habladurías y explicar si se trata de una pequeña riña de enamorados o si hay un distanciamiento real entre ellos.

Eda ha expresado su descontento con la situación y ha negado todos los rumores en una conversación con el reconocido periodista turco Bilal Özcan. "Las noticias de divorcio no son ciertas", ha comenzado explicando la artista algo molesta. Alegando que todo es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. "Buğra nunca usa Instagram, quería cerrar su cuenta y ha pasado un mes desde que lo hizo. ¿Qué tiene que ver Instagram con el divorcio?", ha asegurado de manera tajante.

La hermosa actriz, que ha dejado aparcada temporalmente su carrera profesional para volcarse en su faceta como madre y está pasando unos días de vacaciones en Bodrum, una bella localidad de la costa suroeste de Turquía, rechaza este tipo de comentarios, sobre todo, tras la reciente llegada al mundo de su primera hija el pasado 3 de abril. "Tenemos un bebé de 3 meses. Lo que están diciendo es inapropiado y ofensivo", ha aseverado. La interprete añadía que a algunos medios no les importa cómo les puedan afectar estas noticias ya que "hacen lo que sea por un click", afirmando además que "no pasad nada, no importa" porque, desgraciadamente, "estoy acostumbrada a este tipo de informaciones".

Por si aún quedaba alguna duda, Eda ha querido aclarar en qué punto se encuentra su matrimonio. "Estamos bien, somos felices y estamos en paz criando a nuestro bebé", ha señalado la protagonista de Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul. La actriz no ha querido juzgar ni tomar medidas contra quienes levantan este tipo de acusaciones y prefiere dejar ese tema "en manos de Dios".