Así ha felicitado Marta Sánchez a su hija en su 21 cumpleaños: ¿se parecen madre e hija?

La hija de Marta Sánchez (fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas) acaba de cumplir 21 años convertida en una atractiva mujer cuyos rasgos recuerdan y mucho a los de la célebre artista española. Paula Cabanas es el centro de las vidas de la cantante y el publicista, quienes a pesar de haberse separado en 2010, mantienen una excelente relación por el bien de su hija. "Y un día como hoy, hace 21 años, nació la persona más importante de mi vida…. Un día como hoy, tenía en mis brazos lo más grande que se puede tener… Y fue tal la emoción, que no podia dejar de llorar……Te quiero con locura hija!! Se muy feliz!! No pierdas un minuto sin aprender y apreciar lo bello de la vida y nunca olvides que te amo con locura", le ha dicho su orgullosa madre a Paula en el día de su cumpleaños. Unas palabras que ha acompañado de una serie de fotografías de su hija en las que que se puede apreciar su impresionante cambio físico, que le ha llevado a convertirse en un clon de la intérprete de Soy yo. Al igual que ella, su orgulloso padre, también le ha felicitado y ha contado además cómo han celebrado su cumpleaños juntos en el concierto de Travis Scott. Un mensaje que Jesús Cabanas ha compartido con sus seguidores y al que enseguida ha reaccionado su ex, Marta Sánchez. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!