Eugenia Silva, espectacular en su paraíso de Formentera, junto a sus hijos

Como hace siempre que quiere encontrar la tranquilidad, Eugenia ha vuelto a su paraíso de Formentera para disfrutar del verano. Allí, se encuentra con Alfonso de Borbón y sus dos niños en común: los pequeños Alfonso y Jerónimo, que ya tienen diez y siete años, respectivamente. En su refugio balear, también está acogiendo estos días a Alejandra, la hermana del padre de sus hijos.

Después de un año sin parar de trabajar, la modelo disfruta del mejor plan que se puede tener en verano: "Simplemente, no hacer nada"

La modelo visitó la isla hace 24 años y sintió un flechazo instantáneo. Tanto que se construyó la casa de sus sueños, la llamada 'Can Eu', con la ayuda del arquitecto Luis Galliusi, gran amigo suyo. Ya el verano pasado nos contaba Eugenia cuál es su mayor placer en Formentera: "Simplemente, no hacer nada, que es lo más importante". Y, por supuesto, estar con su familia. "El momento del día que más atesoro es el desayuno, es el que más me gusta. Me encanta cuando mis hijos se levantan con cara de sueño y desayunamos juntos. Es mi momento favorito… definitivamente", nos decía entonces.

En su refugio balear, su familia se muestra de lo más creativa: Alfonso le toma fotos con su cámara analógica y su hijo pequeño, Jero, dibuja

"Me gusta hacer algo de deporte o dar un super paseo, vamos a alguna cala que no conocemos y comemos tarde", nos continuaba diciendo en la misma entrevista. "Por la tarde, aprovecho para que lean y vean alguna película y, cuando pasa un poco el calor, ya hacemos otro plan. Ellos juegan mucho al fútbol, tienen amigos de aquí, o nos vamos a la playa", nos explicaba.

Familia de anuncio

Tal y como se aprecia en las imágenes, Eugenia acude a la playa con sus chicos en su todoterreno vintage —un Mehari de los que se fabricaron entre 1968 y 1987—. En Formentera, la modelo también encuentra el lugar per­fecto para desarrollar la creatividad de sus chicos: Alfonso le toma fotografías con su cámara analógica, mientras que su hijo pequeño, Jero, aprovecha estos días de sol para dibujar. "Son hombretones, sí. Altos, fuertes, sanos; una bendición. Les gusta investigar, conocer, viajar, también les gusta relacionarse…", añadía en la citada entrevista la mamá 'top'.

