Quién es quién: conoce a los hijos de Rupert Murdoch que se disputan su legado

La guerra judicial abierta en el seno de la familia Murdoch ha convertido en reales las tramas más controvertidas de la exitosa serie Succession, que precisamente basó sus tramas en la intrahistoria del influyente apellido. El magnate de la comunicación Rupert Murdoch está decidido a dejar fuera de la gestión de sus empresas a tres de sus cuatro hijos mayores, que ya se han rebelado, llevando el desencuentro a los juzgados. Te contamos quiénes son los protagonistas de esta trama en la vida real.

© Getty Images James, Elisabeth y Lachlan con su padre

Rupert Murdoch, de 93 años, tiene seis hijos. Prudence (nacida de su relación con Patricia Booker), Lachlan, James y Elisabeth (que tuvo en su matrimonio con Anna Torv) y Grace y Chloe, las hijas que tuvo con su tercera mujer, Wendi Deng (la primera estudia en Yale y la segunda en Stanford por lo que de momento no tienen ningún papel en la compañía). A finales de 2023 Murdoch pasaba el testigo en la gestión de sus empresas a Lachlan, con el fin de que continuase la línea editorial que tienen sus medios de comunicación. Prudence, James y Elisabeth son un tanto críticos con esta por lo que su padre quiere privarles de la capacidad de tomar decisiones empresariales que un día les otorgó en su testamento (está establecido en los términos de un fideicomiso).

Prudence, la más discreta

Prudence tiene 64 años y nació de la relación de Murdoch con Patricia Booker, una azafata de vuelo con quien se casó en 1956 y con la que se estableció en Australia. Se separaron once años más tarde y en 1967 el magnate se enamoró de la periodista Anna Torv. Tras la separación Prudence se fue a vivir con su padre. Se la conoce en la familia como Pru, un apodo cariñoso, y es quizá la más discreta y menos mediática de los hermanos, pues no se suele prodigar en público.

© Getty Images Rupert con su hija Prudence, la más discreta

Quizá es la que menos presencia ha tenido en las empresas familiares, aunque ha ocupado varios puestos directivos en News Corp, la empresa de su padre que controla el Times, The Sun, el Wall Street Journal, el New York Post, la editorial HarperCollins y el canal de noticias Fox News, entre otros. Ocupa un puesto en la junta de Times Newspapers, que agrupa a los periódicos del grupo, pero se dice que tiene poco interés en los negocios familiares.

© Getty Images Prudence MacLeod, hija de Rupert Murdoch

Ha estado casada en dos ocasiones. En 1986 con Crispin Odey, un inversor británico del que se divorció solo un año después. En 1989 se casó con Alasdair MacLeod, que empezó a trabajar para Murdoch, a pesar de que a su esposa no le gustó demasiado. Prudence y Alasdair tienen tres hijos, James, Angus y Clementine, y viven en Sydney.

Elisabeth, la emprendedora

Elisabeth Murdoch, de 54 años, heredó el nombre de su abuela paterna y ha tenido una participación desigual en las empresas de su padre en las que ha trabajado durante temporadas. Fue por ejemplo directora en la BSkyB, la compañía de telecomunicaciones de Murdoch en el Reino Unido, pero emprendió también por su cuenta. Fue propietaria de dos cadenas asociadas a la NBC en California y en 2001 lanzó una compañía independiente de televisión llamada Shine, que produjo realities como The Biggest Loser y MasterChef. “Quería mi propio negocio, sentía que podía lograrlo aunque me diera un miedo atroz entonces” declaró en The Guardian, en 2010.

© Getty Images Elisabeth Murdoch

Su padre compró Shine en 2011 a través de News Corp por 663 millones de dólares (más de 610 millones de euros), y ella pasó a formar parte del consejo directivo de News Corp. En 2019 voló de nuevo para fundar Sister, una compañía de producción de espectáculos responsable de exitosos títulos como Chernobil, de HBO, y Broadchurch, para la BBC. “Cada vez que trato de trabajar en su compañía no se ha mostrado impresionado. Me he dado cuenta de que tengo que irme y ser yo misma” declaró a The New Yorker en 2012.

© Getty Images Elisabeth quiso emprender más allá de la empresa familiar

Se ha casado en tres ocasiones y tiene cuatro hijos. Primero se casó con Elkin Pianim en 1993, con quien tuvo a sus dos primera hijas, Cornelia and Anna. Tras su divorcio en 1998, se casó con el ejecutivo de relaciones públicas británico Matthew Freud en 2001. Con él tuvo también dos hijos, Charlotte y Samson. Se divorciaron en 2014. En 2017, llegó su tercer matrimonio, esta vez con el artista Keith Tyson.

James, el sucesor destronado

James, de 50 años, está considerado como el más rebelde de la familia Murdoch. Comenzó sus estudios en Harvard, pero los abandonó para lanzar su propia compañía discográfica de hip-hop llamada Rawkus Records, según señala el libro The Man Who Owns the News: Inside the Secret World of Rupert Murdoch, de Michael Wolff. El sello tenía entre sus estrellas a Eminem y Mos Def y fue adquirido por News Corp. En 1998. Después de eso trabajó para su padre como ejecutivo en News Corp. Durante dos décadas, llegando a ocupar el cargo de CEO de 21st. Century Fox en 2015. Sin embargo las discrepancias con la línea ideológica de la empresa familiar le hicieron abandonarla en 2020.

© Getty Images James Murdoch y su mujer Kathryn Murdoch

“Mi renuncia se debe a desacuerdos con cierto contenido publicado por los medios de la compañía y otras decisiones estratégicas” señaló en un comunicado entonces. Según parece no estaba de acuerdo con las informaciones presuntamente falsas de los medios del grupo que favorecían a asuntos como el Brexit, Donald Trump y los principales movimientos ultra conservadores. Tras su periplo en la compañía, se puso al frente de un fondo de inversión. “Hemos discutido sobre política desde que era adolescente” dijo en New York Times sobre su relación con su padre.

© Getty Images James trabajó más de 20 años con su padre

Está casado con Kathryn desde el año 2000 y junto a ella dirige la fundación Quadrivium, que apoya causas contra el cambio climático y la reforma de la democracia. La pareja tiene tres hijos Anneka, Emerson y Walter. “No hay imperio, no hay una futura dinastía” comentó en New York Times acerca de sus ganas de fundar una compañía propia.

Lachlan, el elegido

Los tres se enfrentan a su padre y a Lachlan, el único de los hijos del magnate que está en sintonía con su padre y ha tomado el relevo en la dirección de la compañía. A sus 51 años, ya se enfrentó a su hermano James por el control de las empresas y ahora es el único presidente de News Corp. Estudió filosofía en Princeton y empezó a trabajar con su padre, gestionando periódicos en Australia y Estados Unidos antes de ocupar el puesto número 3 en la junta directiva de News Corp. En 1997. También quiso, sin embargo, probar suerte en solitario y en 2005 se mudó a Australia donde lanzó Illyria, que invertía en emisoras de radio fracasadas para darles una segunda oportunidad.

© Getty Images Lachlan ha sucedido a su padre al cargo del grupo empresarial

“Te da mucha confianza tener éxito fuera de la compañía en la que creciste” declaró a Bussiness Insider. En 2014 regresó a la compañía, lo que según algunas fuentes no sentó del todo bien a su hermano James que había tratado de probar a su padre su valía como sucesor. Lachlan fue asumiendo cada vez más cargos en la dirección y a finales de 2023 fue nombrado sucesor. “Le agradezco su visión y su espíritu pionero, su determinación, el legado duradero que deja en las compañías que ha fundado y las numerosas personas en las que ha dejado huella” dijo en un comunicado refiriéndose a su padre.

© Getty Images Lachlan Murdoch y su mujer Sarah Murdoch

Se casó con la modelo australiana Sarah O’Hare en 1998 y tienen tres hijos Kalan, Aidan y Aerin.