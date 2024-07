Guerra judicial en la familia Murdoch al más puro estilo 'Succession'

La herencia de Rupert Murdoch, de 93 años, ha abierto una guerra legal entre los hijos del creador del imperio mediático, un conglomerado de empresas que agrupa a Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post y los principales periódicos y canales de televisión de Australia y Gran Bretaña. El pasado mes de junio el patriarca del clan se casaba por quinta vez con Elena Zhukova, de 67 años, en sus viñedos de California, una ceremonia a la que solo asistía Lachlan, uno de sus seis hijos.

© Getty Images Lachlan, a la derecha, y James, a la izquierda, con su padre

Sorprendía la ausencia de sus otros tres hijos mayores, algo que se ha explicado ahora cuando se han conocido los importantes desencuentros entre padre e hijos que hasta ahora se habían mantenido en secreto. El magnate tiene seis hijos: Prudence (nacida de su relación con Patricia Booker), Lachlan, James y Elisabeth (que tuvo en su matrimonio con Anna Torv) y Grace y Chloe, las hijas que tuvo con su tercera mujer, Wendi Deng. A finales de 2023 Murdoch dejaba el manejo de sus empresas en manos de Lachlan y comenzaba entonces una batalla legal contra Prudence, James y Elisabeth, a quienes quiere dejar sin control efectivo sobre sus negocios.

Quiere quitarles el control de sus empresas

Según un documento judicial obtenido por The New York Times, a finales del pasado año Murdoch pidió hacer una modificación en el fideicomiso que entrega el control de la empresa familiar a sus cuatro hijos mayores cuando él muera. El magnate quiere que solo Lachlan dirija sus empresas, sin interferencia de sus hermanos, dejándoles así sin poder efectivo en la toma de decisiones. Un movimiento inesperado que sus hijos quieren parar en los tribunales. Se prevé así una batalla complicada, al más puro estilo de la serie Succession (que de hecho está inspirada por el mítico apellido), por el control de una de las empresas más poderosas e influyentes del mundo.

© Getty Images Elisabeth Murdoch y James Murdoch con su padre Rupert

Este fideicomiso se estableció en 1999 cuando Murdoch se divorció de su cuarta esposa, Anna Murdoch Mann, madre de James, Elisabeth y Lachlan. En él se incluyeron las acciones de la familia en el conglomerado de empresas de Murdoch, que está dividido entre dos compañías: Fox, que incluye Fox News y la cadena Fox, y News Corp, que posee sus periódicos. Los seis hijos del empresario tienen una participación igualitaria, pero las hijas menores de Murdoch, nacidas de su unión con Wendi Deng, no tienen derecho a voto. Murdoch tiene ahora el voto definitivo, en caso de diferencias de opinión, y cuando muera, Lachlan, James, Elisabeth y Prudence tendrán un voto cada uno.

© Getty Images Rupert Murdoch, con su hijo Lachlan, su sucesor

Supuestamente este acuerdo no se podía cambiar, pero el comisionado de sucesiones de Nevada determinó que Murdoch sí que podía modificar el fideicomiso si demostraba que está actuando de buena fe y para beneficiar a sus herederos. Estos han recurrido a los tribunales para frenar los intentos de su padre y se espera que en septiembre comience un juicio que enfrentará a Murdoch y Lachlan contra James, Elisabeth y Prudence.

Los motivos de Murdoch

No es la primera vez que hay diferencias en el seno del conocido apellido. James y Elisabeth compitieron entre ellos y con su hermano Lachlan para hacerse cargo de los negocios. Durante una etapa, James incluso dirigió la empresa con Lachlan, aunque en 2019 lo dejó para ponerse al frente de un fondo de inversión. Elisabeth dirige un estudio de cine, Sister, y Prudence, que lleva una vida muy discreta, es la que menos se ha involucrado en el negocio familiar.

© Getty Images Rupert con su hija Prudence, la más discreta

Lo que habría motivado el empeño de Rupert Murdoch por eliminar a sus tres hijos del fideicomiso es el empeño en proteger su herencia ideológica. El magnate imprimió una línea determinada en sus publicaciones con la que sus tres hijos han sido críticos, por lo que considera que solo Lachlan mantiene el mismo tono y creencias que las suyas. De hecho le definió, cuando le pasó el testigo de la presidencia, como un líder "apasionado y de principios". Aunque, según apuntan fuentes cercanas, el magnate bautizó este movimiento para cambiar su testamento como “proyecto armonía”, la palabra no puede ser menos acertada. Parece que Murdoch organizó una reunión por separado con Elisabeth y Prudence en Londres para explicarse y obtener su apoyo, pero no salió bien. Se ha comentado que Elisabeth enfureció y dedicó incluso palabras subidas de tono contra su padre.

Su quinta boda sin sus hijos

Mientras el conflicto familiar estalla en público, el magnate disfruta de su retiro junto a su quinta esposa. En junio se casó con Elena Zhukova, de 67, en una ceremonia en el magnífico viñedo que el empresario posee en Bel-Air, California. Rupert se casó en 1956 con una azafata de vuelo, Patricia Booker, con quien se instaló en Australia y tuvo una hija, Prudence (tiene 64 años). Once años más tarde se divorciaron y, en 1967, Rupert se enamoró de la periodista Anna Torv. Estuvieron juntos durante 30 años y tuvieron tres hijos: Elisabeth, Lachlan (su sucesor) y James.

© Getty Images James, Elisabeth y Lachlan con su padre

Se separaron después de que el magnate se enamorara de Wendi Deng con quien tuvo dos hijas, Grace y Chloe. La cuarta mujer del magnate fue la modelo Jerry Hall, exmujer de Mick Jagger, con quien se casó en 2016, un año después de empezar su relación, en una espectacular ceremonia en Londres. En el verano de 2022, el empresario le pidió el divorcio a través de un correo electrónico.