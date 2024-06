Los detalles de la quinta boda de Rupert Murdoch a los 93 años con su novia de 67

Sigue confiando en el amor y en el matrimonio. El magnate de la comunicación Rupert Murdoch se ha casado por quinta vez a los 93 años con su novia Elena Zhukova, de 67, en una ceremonia que ha tenido como escenario el magnífico viñedo que el empresario posee en Bel-Air, California. En las imágenes que difundió el diario The Sun, propiedad del empresario, se puede ver a la pareja sentada en el jardín. Él, con traje de chaqueta en tono oscuro y corbata amarilla, y ella, con un vestido blanco, de escote cuadrado de la diseñadora Emilia Wickstead y con un ramo de lirios del valle. Ambos posan sonrientes ante la cámara, abrazados en un entorno inigualable.

La propiedad del empresario de la comunicación en California tiene una casa de estilo renacentista mediterráneo y un jardín de estilo provenzal en medio de un terreno con casi 65.000 metros cuadrados de viñedos. Murdoch compró la propiedad, que pertenecía originalmente al cineasta Victor Fleming (director entre otros títulos de Lo que el viento se llevó), en 2013. Allí se dieron cita la familia de los novios e invitados como Wendi Deng, exmujer de Murdoch, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, el director ejecutivo de News Corp, Robert Thompson, y el actor Elya Baskin, entre otros, como detalla el Daily Mail.

Zhukova, una bióloga molecular retirada es la madre de la coleccionista de arte Dasha Zhukova, exmujer del oligarca ruso Roman Abramovich, comenzó su relación con Murdoch hace cerca de un año. Se conocieron a través de la exmujer de Murdoch, Wendi Deng, pues ambas son muy buenas amigas. La científica es una eminencia en biología, especializada en diabetes aunque ya está retirada. En el plano personal, se casó en dos ocasiones y ha vivido durante más de treinta años en Estados Unidos tras abandonar su Rusia natal en 1991 junto a su hija Daria.

Murdoch es el fundador de un imperio de comunicación que aúna el canal Fox News, periódicos como The Wall Street Journal, The Times o The Sun y la editorial de libros Harper Collins. A finales de 2023 decidía abandonar la dirección del grupo y pasar el testigo de sus negocios a su hijo Lachland, de 52 años. Se convertía así este último en presidente exclusivo de News Corp, continuando además como presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corporation.

Cinco bodas y seis hijos

Esta es la quinta boda de Murdoch. Se casó en 1956 con una azafata de vuelo, Patricia Booker, con quien se instaló en Australia y tuvo una hija, Prudence (tiene 64 años). Once años más tarde se divorciaron y, meses después, en 1967, Rupert se enamoró de la periodista Anna Torv. Estuvieron juntos durante 30 años y tuvieron tres hijos: Elisabeth, Lachlan (su sucesor) y James. Se separaron después de que el magnate se enamorara de Wendi Deng. Tuvo con ella dos hijas, Grace y Chloe, y protagonizaron una de las separaciones más polémicas del empresario. El magnate había firmado un acuerdo prenupcial para proteger su fortuna, pero un traspiés le obligó a desembolsar más dinero del inicialmente acordado.

La cuarta mujer del magnate fue la modelo Jerry Hall, exmujer de Mick Jagger, con quien se casó en 2016, un año después de empezar su relación, en una espectacular ceremonia en Londres. En el verano de 2022, el empresario le pidió el divorcio a través de un correo electrónico, lo que fue entonces muy comentado. En noviembre de ese mismo año comenzó una relación con Ann-Lesley Smith, de sesenta y seis años, con quien llegó a comprometerse. Su relación se rompió en abril de 2023.