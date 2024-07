Rodolfo Sancho, en la cuenta atrás para conocer la sentencia de su hijo: 'Lo que no te mata te hace más fuerte'

Rodolfo Sancho ha vuelto al trabajo en la cuenta atrás para conocer el futuro más inmediato de su hijo Daniel, que permanece en una prisión tailandesa acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. En plena promoción de su nueva película, Un paseo por el Borne, el actor ha concedido una entrevista al periodista Andrés Arconada, en esRadio, en la que, además de hablar sobre el filme, ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos tan complicados.

© Getty Images

"Estoy bien, siempre lo digo. Estoy estable. No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy en la vida, estoy luchando en la vida y soy de los que creen que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio", ha asegurado. "Así es como intento llevar mi vida. Todo pueden ser desgracias o retos y soy de los que prefiero ver la vida como un reto y un aprendizaje y nada más, tirar para adelante", ha añadido.

A pesar de la difícil situación de su hijo, que en menos de un mes sabrá si se enfrenta a cadena perpetua o a pena de muerte, el intérprete, tal y como le ha dicho Andrés Arcona, sigue siendo un apasionado de la vida y continúa sonriendo. "Menos mal", ha exclamado el que fuera Fernando el Católico en la serie Isabel. Además, ha confirmado que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, la actriz Xenia Tostado, y de la hija de ambos, la pequeña Jimena, de nueve años.

Esta entrevista llega tras las rotundas declaraciones de Rodolfo en el documental de HBO Max sobre el caso de su hijo. En él contó que se enteró de la detención de Daniel por uno de sus hermanos y que tras el shock inicial se puso rápidamente en marcha para conocer que había pasado exactamente. "Mi sensación era la de estar en una película. Yo sabía que estaba en Tailandia, que se iba a hacer Muay Thai, a practicar la cocina tailandesa... Daniel no tiene ese currículum de delincuente, era todo muy extraño. Mi reacción fue no creerme todo a pies juntillas", comentó. El actor llamó inmediatamente a la embajada y al día siguiente pudo hablar con el cocinero. En esa conversación, "Daniel me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica".

© Getty Images

Rodolfo, que ha hecho todo lo posible para que el juicio fuera lo más favorable para Daniel, tiene la vista puesta en el próximo 29 de agosto, día en el que se hará público el veredicto final. Según dijo el actor en el documental, "el concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza". Asimismo, señaló que tenían "la ilusión de que le declaren no culpable".