La judoca Laura Martínez se queda sin el oro en los Juegos Olímpicos, pero ¡se compromete por sorpresa!

No logró el oro en la competición, pero se llevó un premio mejor. La judoca española Laura Martínez recordará para siempre los Juegos Olímpicos de París en los que se debutaba y se ha quedado a un paso de llevarse la medalla de bronce. Aunque recogió su diploma olímpico con cierta pena, unos días después transformaría esta en inmensa alegría pues su novio, también deportista, le tenía reservada una sorpresa, esta vez de oro.

© lauritamtnez1

Josean Aranda, también judoca, se arrodilló delante de su novia para pedirle matrimonio en un entorno sin duda inmejorable, la Torre Eiffel. La deportista, que ha compartido el momento en sus perfiles, no se lo podía creer y ha dicho que sí, poniéndose el anillo sin dejar de sonreir. “Sí quiero” añade junto a unas instantáneas que reflejan pura felicidad.

© lauritamtnez1

“Me quedé alucinando", dijo la futura novia en declaraciones a El larguero. "Esto es algo increíble, los Juegos son increíbles, pero con esto no han podido ser mejores" aseguró. El artífice de esta anécdota para el recuerdo, Josean, explicó que estaba muy nervioso y lo había preparado todo con cuidado. "Tenía claro que fuera en París y no en nuestras vacaciones. El sábado se complicó un poco la cosa así que decidí hacerlo más tarde", explicó. "Ella llevaba meses preparando los Juegos y yo preparando esto. Les pedí a nuestros amigos que nos grabasen", aseguró.

© josanaranda

Aún no han puesto fecha para este esperado enlace que, gracias a la repercusión del universo virtual, ha dado la vuelta al mundo. Han sido muchas las personas que han felicitado a la pareja desde distintos rincones del globo, algo que no se esperaban, como explicaron en el programa. “No me esperaba reventar las redes. Solo iba a pedirle la mano y ahora lo sabe todo el mundo" comentaron.

© lauritamtnez1

Laura Martínez iniciaba su aventura en los Juegos Olímpicos derrotando a la chilena Mary Vargas Ley, y después, en los octavos de final a la serbia Milika Nikolic, número 6 del mundo. Se enfrentó a la kazaja Abiba Abuzhikinova, número tres del mundo para meterse en las semifinales. En esta fase cayó frente a la anfitriona Boukli.