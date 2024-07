Te presentamos a Beacon, el Golden Retriever que se ha vuelto el mejor apoyo para Simone Biles y sus compañeras

El éxito del equipo de Gimnasia Artística estadounidense parece que tiene otro nombre clave, Beacon. Este perro Golden Retriever de cuatro años, se ha hecho viral tras las imágenes con el conjunto al completo en uno de los entrenamientos y parece que es una de las claves para que se alcen con el ansiado oro. La adorable mascota ha acompañado a Simone Biles y sus compañeras después del punto de inflexión que supuso para las gimnastas Tokio 2020 y, como no, estuvo presente en las fases clasificatorias para París, listo para ser uno más entre los deportistas norteamericanos.

© @playz.es

Ahora, el equipo ha querido compartir las fotos más entrañables de todo el equipo durante los entrenamientos y competiciones, incluido Beacon, que se ha llevado todos los elogios de los seguidores. A pesar de no ser un integrante que realice acrobacias sobre el tapiz o equilibrios en las barras, el fichaje de este labrador es igual de importante que el de cualquier otro miembro de la delegación: Beacon supone un importante apoyo emocional para las atletas norteamericanas. Se encarga de acompañar a las deportistas en todo momento, incluso en los descansos, para asegurarse de que se relajen en los momentos más tensos. Si traducimos su nombre al castellano, encontramos que uno de sus significados es 'faro', lo que es bastante acorde a su figura, ya que es la guía de todos los gimnastas de Estados Unidos en momentos de estrés

La salud mental en las disciplinas de tan alto nivel ha sido objeto de debate en los últimos tiempos, por ejemplo Simone Biles, la gimnasta de este mismo equipo (USAG), tuvo que abandonar los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 por problemas psicológicos. "Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir", alegó en aquel momento, sintiendo que estaba fuera de lugar y no ser capaz de sincronizar mente y cuerpo.

¿Cómo logró entrar al equipo?

Li Li Leung, la directora ejecutiva del equipo de gimnasia estadounidense, observó durante la pandemia los beneficios de tener un perro en el entorno laboral, ya que durante esa época llevaba a su propio cachorro a la oficina. Fue por esto que la delegación artística tomó la decisión de incluir un perro de terapia, y junto a Tracey Callahan Molnar (la adiestradora de Beacon) implementó esta dicha iniciativa. Desde ese momento, los miembros del USAG no han podido estar más agradecidos. Por ejemplo, Shilese Jones compartió con The Times que Beacon "me distrae de la realidad del dolor", y que cuando está en su compañía "no pienso demasiado en las cosas".

© @playz.es

París 2024, ¿Qué esperar del equipo estadounidense?

El equipo de gimnasia de Estados Unidos parte como favorito después de haber superado la fase de clasificación el domingo 28 de julio, con cinco puntos de ventaja sobre los equipos de China e Italia. Lideradas por Simone Biles, la que es considerada la mejor gimnasta de la historia, las atletas volverán a actuar en una final este 30 de julio.