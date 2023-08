Triunfal regreso de Simone Biles tras dos años de descanso por salud mental: 'Ahora creo un poco más en mí'

Simone Biles, una de las grandes estrellas del deporte mundial, está de vuelta. El esperadísimo regreso a la competición de la gimnasta estadounidense no ha podido ser más fructífero para ella, ya que se ha impuesto con facilidad en la última prueba de clasificación para los campeonatos nacionales de su país que se celebrarán a finales de mes en San José (California). Tras dos años apartada de la pistas por voluntad propia para cuidar su salud mental, la ganadora de siete medallas olímpicas vuelve a encandilar a los millones de aficionados que la siguen a lo largo y ancho del planeta.

La cita de este fin de semana era en el US Classic de Chicago, donde Simone acaparaba todas la mirabas dentro del pabellón NOW Arena ubicado en el barrio de Hoffman Estates. El público presente, como era de esperar, se volcó en ella para animarla, aplaudirla y vitorearla en todo momento durante sus ejercicios y saltos imposibles. Con las gradas repletas de gente, la protagonista volvía a dar un espectáculo de altura que tanto se se echaba de menos.

"Con todos apoyándome, las pancartas... me derrite el corazón el que sigan creyendo en mí. Regresé, hice lo que quería y estoy muy feliz por el resultado", decía Biles tras su victoria en declaraciones a la NBC. "Esta vez lo estoy haciendo por mí, he trabajado mucho en mí misma y ahora creo un poco más en mí", añadía. A sus 26 años, lo que no confirmó todavía es si participará en los JJ.OO. de París 2024, si bien consideró que las cosas "van por el buen camino".

"Tengo que seguir centrándome en mí, yendo a terapia y ponerme a mí primero", manifestó ante las cámaras. La gimnasta, que reaparecía después de 732 días de ausencia, protagonizó un sonado abandono en los pasados Juegos de Tokio tras sufrir un episodio de lo que se conoce conoce como 'twisties'. Entonces, renunció a los ejercicios de individual, suelo, salto y asimétricas tras sufrir esa desconexión entre mente y cuerpo.

"El apoyo del público lo significa todo, Me ha ilusionado volver y recibir esa confianza. Leer los comentarios, la gente deseándome hacerlo tan bien... creo que lo había perdido un poco y ahora estoy muy agradecida", subraya una emocionada Simone Biles, quien también vive una etapa muy dulce en lo personal tras su boda el pasado abril con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens. "Eres mi persona favorita para el resto de mi vida. Te quiero", le decía entronces la flamante esposa a su marido.

Día inolvidable para ella tras una mala racha en lo profesional, no solo por su citado descanso de la competición por problemas de ansiedad. Además, también tuvo que hacer frente al mediático juicio por abusos contra Larry Nassar, exmédico del equipo femenino de Estados Unidos de gimnasia. Una situación muy delicada en la que su ya marido ha estado a siempre su lado, brindándole todo su cariño.

