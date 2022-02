Simone Biles se compromete, de su romántica pedida de mano al espectacular anillo de diamantes

Simone Biles acaba de experimentar el que seguro es uno de los momentos más bonitos y emocionantes de su vida, tanto dentro como fuera del tapiz en el que tantos triunfos ha logrado. La que para muchos es la mejor gimnasta de todos los tiempos se ha comprometido con su pareja, el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, y ambos han querido hacernos partícipes de la feliz noticia. "El sí más fácil", comienza diciendo la laureada deportista en alusión a la rápida respuesta que le ha dado a su chico, cuando este le formulaba la gran pregunta. "¡No puedo esperar para pasar la eternidad contigo! ¡Eres todo lo que siempre soñé y más!", le transmitía después al defensa de los Houston Texans. "Vamos a casarnos", termina diciéndo la deportista estadounidense de 24 años a su novio de 26, quien también le ha dedicado unas palabras repletas de cariño y contaba cómo había preparado la sorpresa: "Ella realmente no tenía idea de lo que se avecinaba", ha revelado.

La pedida de mano no podía ser más romántica, bajo el sol tenue de un precioso atardecer en un enclave idílico y con él de rodillas ante ella. Allí, el jugador de la NFL le ofrecía a su pareja un espectacular anillo de diamantes, que la estrella no podía rechazar y después lucía orgullosa. Simone y Jonathan hicieron pública su relación en agosto de 2020 y celebraron su primer aniversario el pasado verano, si bien no pudieron estar juntos todo lo que quisieron ya que la gimnasta estaba compitiendo por su país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue precisamente en la capital nipona donde la medallista y gran favorita para el oro provocó un auténtico terremoto, tras anunciar de forma drástica que abandonaba por un tema de salud mental. "La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz y risueña, pero últimamente me he sentido algo devastada y cuanto más trato de acallar la voz que hay dentro de mi cabeza, más la oigo gritar", confesaba.

No cabe duda que Simone Biles ha marcado un antes y un después en la historia de la gimnasia artística, con saltos que hasta ahora parecían imposibles y piruetas impresionantes que desafían las leyes de la gravedad. Sin embargo, los giros más difíciles son los que ha dado su vida desde que era una niña. Parecía que su duro pasado no había hecho mella en ella, porque su eterna sonrisa tapaba que la procesión iba por dentro. Sin embargo, su mente le jugaba una mala pasada en la gran cita olímpica y decidía alejarse de la pelea nada más comenzar la final por equipos. Desde hace algo más de año y medio, la deportista nacida en Ohio tiene alguien a su lado que siempre la ha apoyado y muy pronto se convertirá en su marido. Una vez se conviertan en matrimonio, quizás su siguiente paso sea el tener hijos y formar una familia, aunque eso solo el tiempo lo dirá.

