Conoce a Jonathan Owens, el marido futbolista de Simone Biles, al que conoció en una aplicación de citas

En agosto de 2020, Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, anunció que tenía una relación con el futbolista de la NFL Jonathan Owens. Se conocieron a través de una app de citas y desde entonces no ha habido un momento en el que no se demuestren su apoyo y admiración mutua.

© @simonebiles

Jonathan Owens comenzó a jugar al fútbol americano cuando estaba en el instituto, pasión que continuó en sus años universitarios y que tuvo su recompensa cuando en el 2018 le recluta la NFL, la liga nacional de este deporte de Estados Unidos. En un primer momento firmó con los Arizona Cardinalds, aunque por una lesión en la rodilla pasó a ser parte de la lista de reserva de lesionados hasta 2019, cuando firmó con el Houston Texans. Comenzó como reserva y a día de hoy es una pieza clave del equipo. En el documental Simone Vs Herself, Jonathan confiesa que antes de conocerse no sabía quien era la laureada deportista, y esto fue una de las cosas que más le llamó la atención de él a Simone.

© @simonebiles

La pareja de deportistas se conoció en Raya, la exclusiva aplicación de citas, en marzo de 2020, y oficializaron su relación unos meses más tarde, en agosto. Dos años más tarde se comprometieron, y esta decisión fue el "sí más fácil" que había dado Simone jamás. Se casaron en dos ocasiones. La primera vez fue una ceremonia íntima y romántica celebrada en un juzgado de Texas, donde viven juntos para que ambos puedan continuar con sus respectivas carreras deportivas, y a la que solo asistieron los novios y los testigos. Después de darse el sí quiero en la boda civil, al mes siguiente celebraron una segunda boda a lo grande en México, concretamente en una de las idílicas platas de Cabo San Lucas. A esta segunda ceremonia, que fue oficiada por un familiar de Simone, acudieron 144 invitados, entre los que se encontraban familiares, amigos y compañeros deportistas de ambas partes de la pareja.

© @raetay_photography Te recomendamos



© @stanlophotography

Simone, la mejor gimnasta de todos los tiempos

No hay duda alguna de que Simone Biles ha hecho historia en el mundo de la gimnasia artística. Desde su debut internacional en el Campeonato del Mundo de Amberes en 2013 ha conquistado un total de 25 medallas en Campeonatos Mundiales, 19 de estas de oro. En Bélgica, durante su primera competición, presentó al mundo un movimiento pionero en el ejercicio de suelo: el Biles, un doble trazado con medio giro. En cuanto a los Juegos Olímpicos , Simone ha conseguido hasta la fecha siete medallas: cuatro oros, dos platas y un bronce.

© Getty Images

En Tokio abandonó los Juegos Olímpicos

Durante Tokio 2020, la gimnasta decidió retirarse después de la prueba de salto: "Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir", alegó en su momento Simone, que hasta ese momento había alcanzado 13.766 puntos, la calificación más baja de su marca personal en unos Juegos. Confesó que Tokio fue más que un desafío, teniendo en cuenta que, por culpa del COVID-19, tuvieron que competir sin el apoyo del público o de su familia. También hizo referencia a las 'Supervivientes', el grupo de gimnastas que denunciaron abusos por parte del médico Larry Nassar. La razón de dicha pausa en la competición fue su sensación de soledad, además de "estar fuera de lugar" y no poder "sincronizar mente y cuerpo", como explicó tras lo sucedido. Además, se sinceró diciendo que ya no confiaba en ella misma, lo que hacía imposible que realizase sus ejercicios correctamente, y renunció a los ejercicios de individual, suelo salto y asimétricas.

© Getty Images

Tras estos Juegos Olímpicos decidió pausar su carrera, y en 2023 regresó a un campeonato oficial. En junio de 2024 participó en el Campeonato de Estados Unidos, donde ganó por novena ocasión el "all-round", coronándose como la primera atleta en conseguirlo. Todo el mundo está expectante de su regreso a los Juegos en París 2024, puesto que con el legado que está dejando en el mundo de la gimnasia no se ha quedado nadie indiferente. Además, en esta ocasión podrá contar con la presencia de su marido desde el 29 de julio hasta el 3 de agosto, ya que con la pandemia en la anterior edición no pudo asistir ningún familiar para brindarle apoyo.